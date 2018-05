Governo | Meloni | “Conte? Un altro Monti | non lo sosteniamo Salvini è caduto nella

Meloni - Fdi - : Fdi non sosterrà né farà parte del Governo Conte : Roma, 22 mag. , askanews, 'Fratelli d'Italia conferma che non farà parte né sosterrà un governo guidato dal professore Giuseppe Conte se fosse confermato: lo facciamo per rispetto della volontà ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il Governo Lega-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Meloni a Salvini : Governo?Restiamo fuori : 16.41 Incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nel faccia a faccia, a quanto di apprende da fonti di FdI, il leader della Lega avrebbe rinnovato la proposta di coinvolgere FdI nel governo con il M5S. Ma la presidente di FdI avrebbe deciso di restare fuori. L'offerta sarebbe stata valutata come "tardiva" dalla Meloni.

Governo : Salvini-Meloni - incontro lungo e cordiale : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – incontro questa mattina tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni alla Camera. Una “lunga e cordiale chiacchierata in vista delle consultazioni di oggi pomeriggio al Colle”, si apprende da fonti leghiste. L'articolo Governo: Salvini-Meloni, incontro lungo e cordiale sembra essere il primo su Meteo Web.

Cara Meloni entra nel Governo Se lo fai ottieni 2 risultati Fine di Silvio e stabilità politica : Gentile Giorgia Meloni, si sta approntando il nuovo governo giallo - verde e nel mosaico cromatico, manca il colore azzurro, ma non quello di Forza Italia bensì quello del suo partito, Fratelli d’Italia. E... Segui su affaritaliani.it

Meloni : “Non faremo parte di un Governo dei Cinque Stelle” : Giorgia Meloni non fa sconti a Matteo Salvini per avere tradito l’alleanza. “Gli italiani hanno scelto il centrodestra. Il premier

Governo - la verità sull'alt leghista 'Mani legate da Colle e Bruxelles' Quella telefonata Salvini-Meloni... : Governo Lega-M5S. Il vero motivo della frenata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non sono tanto le differenze sul programma e la scelta del premier, quanto le profonde divergenze sul tema dell'Europa. L'asse Quirinale-Bruxelles... Segui su affaritaliani.it

Governo - Centinaio - Lega - : 'Nel contratto vogliamo portare le istanze di Berlusconi e Meloni' : 'Al contratto mancano tante virgole e tanti punti. Stiamo discutendo soprattutto di immigrazione e sicurezza, le distanze si possono sistemare...

Meloni : no a Governo a guida M5S - meglio tornare al voto : 'Noi non possiamo fare parte di un governo a guida M5S'. Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in apertura della Direzione del partito. 'Rispetteremo ...

Governo - Meloni : 'Fdi non parteciperà a un esecutivo 5stelle' : 'Io non penso, in queste condizioni, che Fratelli d'Italia possa partecipare a un Governo col Movimento 5 stelle', ha spiegato la presidente di...

Governo : Meloni - non condivido no Mattarella a incarico centrodestra : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “Non vorrei che alla base delle scelte del Presidente della Repubblica, che non ho condiviso, non ci sia anche una certa reticenza a dare l’incarico a personalità non gradite, a forze politiche non gradite. In Italia abbiamo questo curioso atteggiamento dei Presidenti della Repubblica, per cui quando vince il Pd siamo in una Repubblica parlamentare, quando vince qualcun altro siamo una Repubblica ...

Governo : Meloni - presidente Consiglio primo problema : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “Il presidente del Consiglio è il primo problema, è quello che stabilisce l’identità di un Governo. Parliamo di mettere insieme due proposte politiche che non è che siano così compatibili”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di Lucia Annunziata a ‘In mezz’ora’ su Raitre. L'articolo Governo: Meloni, presidente Consiglio primo problema ...

Giorgia Meloni umilia Luigi Di Maio : 'Noi troppo di destra? Nel tuo Governo...' : 'Una follia'. Così, imbarazzatissimi, dal Movimento 5 Stelle hanno commentato in tarda serata la rivelazione di Giorgia Meloni sul suo incontro con Luigi Di Maio . Il grillino, ha spiegato la leader ...