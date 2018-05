Governo | Mattarella prende tempo Salvini difende Conte e Savona all Economia ' O si parte

Quirinale - sul Governo avanti piano. Nessun segnale che Mattarella stia per dare l'incarico : Il presidente della Repubblica continua la sua riflessione dopo aver incontrato oggi i presidenti di Camera e Senato. La crisi rallenta: Nessun segnale di un incarico già domani -

Governo - rallenta la crisi : forse Mattarella decide giovedì : Sotto esame il nome di Paolo Savona , CHI E' , , designato all'economia, al momento confermato. In mattinata si è svolto un nuovo giro di colloqui per il capo dello Stato in vista della formazione ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Nuovo Governo - Mattarella prende tempo. Salvini 'Se cade Conte si ricomincia da capo' : Politica Conte specializzato alla NYU, il Nyt: "All'Università non risulta". E spuntano accuse su sostegno al metodo Stamina di PIERA MATTEUCCI

Governo - incontro Di Maio-Salvini su nodo Savona mentre Mattarella riflette su Conte : All'esame dei due leader, la composizione della squadra di Governo, ultimata con l'indicazione di Paolo Savona all'Economia . Sull'assetto della squadra, secondo quanto si apprende, i due capi ...

Governo Lega-M5S : Fico e Casellati hanno incontrato Mattarella : 12:35 - L'incontro del presidente del Senato Casellati con Mattarella è durato circa 25-30 minuti. Come per Fico, nessun commento all'uscita dal Quirinale.12.00 - Maria Elisabetta Alberti Casellati, è giunta al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella.11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna ...

Governo M5S-Lega - spread e debito frenano Mattarella su Conte : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il Contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia...

Nuovo Governo Lega-M5s - dubbi di Mattarella/ Vertice Conte con Salvini-Di Maio : ‘problema’ Savona all’Economia : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:53:00 GMT)