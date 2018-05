Governo | Mattarella frena e il Pd attacca | Faranno male alla gente

Governo : Di Maio e Salvini insistono su Savona - paletti Mattarella : Con Giorgetti all'Economia, infatti, il M5S vorrebbe per sé anche il ruolo di sottosegretario di Conte, per il quale Vincenzo Spadafora risulta tra i nomi in pole. Possibile, inoltre, che Di Maio e ...

Governo - Mattarella convoca Fico e Casellatti al Quirinale. Verso incarico a Conte mercoledì : Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte . Sergio Mattarella , dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convoca re il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. --L’appuntamento è per le 11 con Roberto Fico , guida di Montecitorio e alle 12 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando ...

Governo - per l’Economia indicato Paolo Savona. Ma le posizioni sull’euro preoccupano Mattarella : Ex direttore di Bankitalia, ex ministro dell’Industria del Governo Ciampi, ex presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi, di Impregilo, di Gemina, degli Aeroporti di Roma e del Consorzio Venezia Nuova. Paolo Savona, classe 1936, è il nome sul quale M5S e Lega hanno trovato una convergenza: intendono indicarlo come ministro dell’Economia. C’è più di un dubbio, però, rispetto al gradimento del capo dello Stato. ...