Governo | Mattarella frena | Conte e conti a rischio? I dubbi del presidente della

caffeinamagazine

(Di martedì 22 maggio 2018) Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura die a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato alRepubblica, Sergio, il nome del professor Giuseppecome potenziale premier. Tuttavia ildel Consiglio non è un mero esecutore di contratti firmati dai partiti, ma il responsabilepolitica del, di cui garantisce l’unità di indirizzo. Un’azione che in questa fase deve tener conto dei segnali di allarme suipubblici esalvaguardia dei risparmi degli italiani. La strada verso il conferimento dell’incarico perciò è tutt’altro che in discesa. Anzi. I tempi si allungano e per questa ...