Governo M5S-Lega | spread e debito frenano Mattarella su Conte

Governo Lega-M5S : Fico e Casellati hanno incontrato Mattarella : 12:35 - L'incontro del presidente del Senato Casellati con Mattarella è durato circa 25-30 minuti. Come per Fico, nessun commento all'uscita dal Quirinale.12.00 - Maria Elisabetta Alberti Casellati, è giunta al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella.11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna ...

Governo M5S-Lega - Salvini replica all'UE : "State sereni" : 13.50 - La replica di Matteo Salvini alle preoccupazioni espresse dall'Europa, in particolare alle parole di Jean Asselborn, ministro degli esteri del Lussemburgo, sono arrivate con un breve post su Facebook. Il leader della Lega, ormai prossimo a formare un Governo col Movimento 5 Stelle, ha preso in prestito quello "stai sereno" di Matteo Renzi e ha replicato con secco:"All'estero stiano sereni, agli italiani ci pensiamo noi"22 maggio 2018 ...

Governo M5S-Lega - prima agenzia di rating europea : dubbi su economia e debito : 'Insieme alla congestione istituzionale, la debolezza strutturale dell'economia italiana è dovuta alla scarsa crescita e al debito pubblico al 132% del Pil ', sottolineano gli strategist, aggiungendo ...

Governo M5S-Lega - incontro Di Maio-Salvini. Il nodo Savona all’Economia : All’indomani dell’indicazione da M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, il Quirinale ha convocato i presidenti dei due rami del Parlamento per fare il punto in vista dell’incarico...

Governo - Sibilia (M5s) : “Appoggio degli ex del movimento? Speriamo in persone ragionevoli che hanno a cuore il Paese” : Carlo Sibilia, deputato del M5s, all’uscita dagli uffici della Camera di Via del Vicario chiarisce le scelte del Movimento: “Se Speriamo nell’appoggio degli ex 5 stelle? Piuttosto di tutte le persone ragionevoli che hanno voglia di cambiare il Paese. Malumori? Mah, la discussione fa parte della dialettica politica. Bisogna ragionare sui provvedimenti”. E sulla scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di ...

Nuovo Governo Lega-M5s - dubbi di Mattarella/ Vertice Conte con Salvini-Di Maio : ‘problema’ Savona all’Economia : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Chiuse consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:53:00 GMT)

L'Europa critica il Governo M5s-Lega - Salvini sbotta : “Basta invasioni - stiano sereni” : Mentre il “governo del cambiamento” di M5s e Lega è ancora in fase di sviluppo, dall'Europa...

NUOVO Governo M5S-LEGA - DUBBI MATTARELLA SU CONTE PREMIER/ Incontrati Casellati e Fico : tutto tace : GOVERNO Lega-M5s, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe CONTE prossimo PREMIER? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi DUBBI sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:42:00 GMT)

Cosa pensa l'Ue del Governo M5s-Lega - e viceversa - : I moniti di Francia e Germania Dopo le parole di ieri sull'Italia rischio per l'euro del ministro dell'economia francese, Bruno le Maire , oggi è il capogruppo del Ppe all'Europarlamento a consegnare ...

Cosa pensa l'Ue del Governo M5s-Lega (e viceversa) : Dialogo con il nuovo governo per verificare le prime mosse e rinviare la resa dei conti in autunno. Oppure rigore subito e richieste immediate. In vista delle raccomandazioni agli stati membri che la Commissione europea pubblicherà mercoledì e mentre a Roma sembra in dirittura d'arrivo il via libera al governo Lega-M5S, due linee si stanno confrontando all'interno dell'esecutivo Ue. Dopo settimane di ...

Nuovo Governo M5s-Lega - dubbi Mattarella su Conte Premier/ Casellati-Fico al Colle - Salvini “no invasioni Ue” : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo Premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 12:18:00 GMT)

La Cei sul Governo M5s-Lega : "Guardare al nuovo che avanza" : La Cei esprime il suo giudizio sul governo gialloverde che ormai è alle porte. E di fatto la Conferenza episcopale italiana esprime con il presidente, Gualtiero Bassetti, una posizione chiara: "Credo che, con lo spirito critico di sempre, sia giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza nella politica italiana". E ancora: "Chi si impegna nell'amministrare la cosa pubblica deve ritornare a essere un nostro figlio prediletto: ...

Governo Lega-M5S : Fico e Casellati oggi al Colle : 11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti. Alle 12 è attesa al Colle il presidente del Senato.11.02 - Il presidente della Camera, Roberto Fico, giunge al Colle.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver incontrato ieri le delegazioni di Lega e ...

Lannutti (M5S) contro Conte e Massolo : "Governo? Leggo nomi da tragedia" : Elio Lannutti, senatore eletto con il Movimento 5 Stelle, è molto critico nei confronti di Luigi Di Maio e della squadra di governo che sta nascendo in connubio con la Lega di Matteo Salvini. Tramite il proprio profilo Facebook, il neo-senatore è molto prolifico e nelle ultime ore ha pubblicato una serie di post sostanzialmente contrari alla linea intrapresa dal leader pentastellato. Ad innervosire maggiormente Lannutti, a quanto pare, i nomi ...