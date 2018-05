Governo M5S-Lega | Salvini replica all' UE | State sereni

Governo Lega-M5S : Fico e Casellati hanno incontrato Mattarella : 12:35 - L'incontro del presidente del Senato Casellati con Mattarella è durato circa 25-30 minuti. Come per Fico, nessun commento all'uscita dal Quirinale.12.00 - Maria Elisabetta Alberti Casellati, è giunta al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella.11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna ...

Governo M5S-Lega - prima agenzia di rating europea : dubbi su economia e debito : 'Insieme alla congestione istituzionale, la debolezza strutturale dell'economia italiana è dovuta alla scarsa crescita e al debito pubblico al 132% del Pil ', sottolineano gli strategist, aggiungendo ...

Governo M5S-Lega - incontro Di Maio-Salvini. Il nodo Savona all’Economia : All’indomani dell’indicazione da M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, il Quirinale ha convocato i presidenti dei due rami del Parlamento per fare il punto in vista dell’incarico...

Governo M5S-Lega - spread e debito frenano Mattarella su Conte : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il Contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia...

Governo - Sibilia (M5s) : “Appoggio degli ex del movimento? Speriamo in persone ragionevoli che hanno a cuore il Paese” : Carlo Sibilia, deputato del M5s, all’uscita dagli uffici della Camera di Via del Vicario chiarisce le scelte del Movimento: “Se Speriamo nell’appoggio degli ex 5 stelle? Piuttosto di tutte le persone ragionevoli che hanno voglia di cambiare il Paese. Malumori? Mah, la discussione fa parte della dialettica politica. Bisogna ragionare sui provvedimenti”. E sulla scelta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di ...

L'Europa critica il Governo M5s-Lega - Salvini sbotta : “Basta invasioni - stiano sereni” : Mentre il “governo del cambiamento” di M5s e Lega è ancora in fase di sviluppo, dall'Europa...

Cosa pensa l'Ue del Governo M5s-Lega - e viceversa - : I moniti di Francia e Germania Dopo le parole di ieri sull'Italia rischio per l'euro del ministro dell'economia francese, Bruno le Maire , oggi è il capogruppo del Ppe all'Europarlamento a consegnare ...

Cosa pensa l'Ue del Governo M5s-Lega (e viceversa) : Dialogo con il nuovo governo per verificare le prime mosse e rinviare la resa dei conti in autunno. Oppure rigore subito e richieste immediate. In vista delle raccomandazioni agli stati membri che la Commissione europea pubblicherà mercoledì e mentre a Roma sembra in dirittura d'arrivo il via libera al governo Lega-M5S, due linee si stanno confrontando all'interno dell'esecutivo Ue. Dopo settimane di ...

La Cei sul Governo M5s-Lega : "Guardare al nuovo che avanza" : La Cei esprime il suo giudizio sul governo gialloverde che ormai è alle porte. E di fatto la Conferenza episcopale italiana esprime con il presidente, Gualtiero Bassetti, una posizione chiara: "Credo che, con lo spirito critico di sempre, sia giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza nella politica italiana". E ancora: "Chi si impegna nell'amministrare la cosa pubblica deve ritornare a essere un nostro figlio prediletto: ...

Lannutti (M5S) contro Conte e Massolo : "Governo? Leggo nomi da tragedia" : Elio Lannutti, senatore eletto con il Movimento 5 Stelle, è molto critico nei confronti di Luigi Di Maio e della squadra di governo che sta nascendo in connubio con la Lega di Matteo Salvini. Tramite il proprio profilo Facebook, il neo-senatore è molto prolifico e nelle ultime ore ha pubblicato una serie di post sostanzialmente contrari alla linea intrapresa dal leader pentastellato. Ad innervosire maggiormente Lannutti, a quanto pare, i nomi ...