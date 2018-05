Governo Lega M5S | sarà Conte il nuovo Premier

leggioggi

(Di martedì 22 maggio 2018) “Prima i temi, poi i nomi”, ripetevano da settimane Salvini e Di Maio: ora, concluso il contratto diM5S, i due leader hanno tirato fuori dal cilindro il nome del papabile, comunicandolo proprio ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta del prof. Giuseppe, nato a Volturara Appula (in provincia di Foggia), 54 anni fa. Vi presentiamo nel dettaglio una breve biografia del possibile. Biografia del futurodelM5S Il prof.è titolare di uno studiole a Roma, dove vive. È separato e ha un figlio di dieci anni. Nel 1988 si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma con 110 e lode. Dal 1992 al 1993 è stato borsista presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per poi proseguire gli studi a Yale, negli Stati Uniti, a Vienna presso l’International Kultur Institut, a Parigi alla ...