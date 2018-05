Governo Lega-M5S | Fico e Casellati oggi al Colle

blogo

: A chi? Per fare cosa? Contendi il PD a @matteorenzi che si è dimesso e con il quale sei stato al Governo, alleandot… - CarloCalenda : A chi? Per fare cosa? Contendi il PD a @matteorenzi che si è dimesso e con il quale sei stato al Governo, alleandot… - matteosalvinimi : Nei due giorni di gazebo della Lega avete partecipato in 215 MILA, con il 91% di SÌ al programma di governo! Per qu… - you_trend : ?? Il @corriere dice che è Giuseppe Conte, docente di Diritto privato a Firenze, il premier scelto da M5s e Lega #governo -

(Di martedì 22 maggio 2018) 11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto, e il capo dello Stato. Al termine,è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti. Alle 12 è attesa alil presidente del Senato.11.02 - Il presidente della Camera, Roberto, giunge al.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver incontrato ieri le dezioni die Movimento 5 Stelle ha deciso di prendere ancora tempo. Il capo dello Stato rifletterà sul nome di Giuseppe Conte per la carica di premier, ma intantoha convocato ali presidenti di Camera, Roberto, e Senato, Maria Elisabetta Alberti, attesi rispettivamente per le ore 11 e le ore 12. Mattarella, comunque, non scioglierà le riserve nel pomeriggio, essendo impegnato a Civitavecchia nella cerimonia in occasione della partenza ...