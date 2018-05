GOVERNO LEGA-M5S | FICO E CASELLATI DA MATTARELLA “Conte non sia un esecutore” | moniti Ue

Movimento 5 Stelle & Lega : un GOVERNO fondato sull'incompetenza : Con i comizi non si governa, la stanza dei bottoni è una cosa seria. Ecco il commento di Giuliano Ferrara

Malmstrom - contratto di GOVERNO Lega-M5S contiene "idee preoccupanti" : Mentre il Capo dello Stato Mattarella si prepara a ricevere i presidenti di Camera e Senato al Quirinale per decidere se affidare l'incarico di Premier al designato Giuseppe Conte , piovono le ...

Giuseppe Conte - chi è candidato premier GOVERNO M5s-Lega/ Primo scandalo : dichiara studi Usa - ma NY smentisce : Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come Primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia, il Primo mini-scandalo sul curriculum con studi Usa(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:13:00 GMT)

GOVERNO M5s-Lega - Mattarella dà incarico a Conte?/ Consultazioni con Fico-Casellati : dubbi su Di Maio-Salvini : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:05:00 GMT)

Steve Bannon a Tgcom24 : "Il GOVERNO M5s-Lega è un cambiamento epocale" : L'ex stratega di Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins: "Il populismo è l'unica filosofia politica compatibile col mondo occidentale moderno".

GOVERNO M5S-Lega - Paolo Savona ministro Economia? Lui : euro gabbia tedesca - ci vuole piano B : ... l'attenzione della stampa italiana si concentra su Paolo Savona, ex ministro del Governo Ciampi, considerato tra i più papabili a prendere le redini del ministero dell'Economia e delle finanze. L'...

Enzo Moavero Milanesi - l'indiscrezione : il tecnico agli Affari europei del GOVERNO Lega-M5s : Ammesso e non concesso che il governo di Giuseppe Conte , ergo di Lega e M5s, nasca, il premier non sarebbe l'unico tecnico. Già, perché le indiscrezioni circa la squadra dei ministri sono davvero ...

GOVERNO 5S-Lega - lavori in corso : Con due nodi non da poco sul tavolo : da un lato la casella del ministero per eccellenza, quello dell' Economia , dove il nome di Paolo Savona, che metterebbe d'accordo le parti, potrebbe non trovare ...

SFOOTING/ GOVERNO Lega-M5s - l'ultimo nodo sulle pause caffè : "reddito di torrefazione" o "flat tazz"? : La bozza di contratto ha richiesto un duro lavoro di sintesi. Da "Acqua pubblica" a "Zanzare: come fermare l'invasione" su tanti punti, spiegano I COMICASTRI, le distanze erano abissali(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:11:00 GMT)

FLOP M5S-LEGA/ Così il GOVERNO Conte rischia di portarci in recessione : Ci sono misure nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle che rischiano di portare l'Italia in recessione. CARLO PELANDA ci spiega di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:02:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : GOVERNO M5S-Lega - è Conte il Premier - la parola a Mattarella (22 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo-Conte? Mattarella potrebbe conferire ufficialmente l'incarico (22 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 05:10:00 GMT)