Governo | Le Pen plaude a Lega e M5S su espulsione migranti

Uscire dall'euro ma anche no. Ecco cosa pensa il ministro dell'Economia - in pectore - del Governo gialloverde : Roma. "Qua-ran-ta-du-e". Antonio Maria Rinaldi lo scandisce bene, quel numero, come a voler rimarcare, nel tono della voce, l'importanza del vincolo. Quarantadue, infatti, sono gli anni che lo legano ...

Cosa pensa l'Ue del Governo M5s-Lega - e viceversa - : I moniti di Francia e Germania Dopo le parole di ieri sull'Italia rischio per l'euro del ministro dell'economia francese, Bruno le Maire , oggi è il capogruppo del Ppe all'Europarlamento a consegnare ...

Cosa pensa l'Ue del Governo M5s-Lega (e viceversa) : Dialogo con il nuovo governo per verificare le prime mosse e rinviare la resa dei conti in autunno. Oppure rigore subito e richieste immediate. In vista delle raccomandazioni agli stati membri che la Commissione europea pubblicherà mercoledì e mentre a Roma sembra in dirittura d'arrivo il via libera al governo Lega-M5S, due linee si stanno confrontando all'interno dell'esecutivo Ue. Dopo settimane di ...

Attacco di Cecilia Malstrom al contratto di Governo Lega-M5S : "Idee preoccupanti". Ma Le Pen esulta : ... la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali: tuttavia riteniamo molto importante che il nuovo governo italiano mantenga la sua strada e persegua una politica di bilancio ...

PENSIONI E NUOVO Governo/ La vittoria di Quota 100 e le perdite sicure per il Paese : Il GOVERNO tra M5s e Lega vuole smontare la riforma delle PENSIONI del 2011 attraverso il sistema delle quote. È solo uno dei pericoli che l'Italia corre. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:07:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Così il NUOVO GOVERNO può aiutare i giovani, di G. FavaGIOVANI E LAVORO/ La battaglia per il merito che può aiutarci, int. a M.C. Origlia

Governo - Le Pen esulta : "I nostri alleati al potere" : esulta, Marine Le Pen per gli alleati del Front National che 'arrivano al potere'. Il , quasi, via libera al Governo tra Lega e M5S fa piacere alla leader francese del Fn, che con un tweet poco fa ha ...

Governo - Marine Le Pen esulta 'Nostri alleati al potere'. Ft 'Conte principiante della politica' : La strenua difesa da parte dei due leader nei confronti della scelta di Conte, definita innumerevoli volte 'politica', non convince avversari ed ex alleati. Per il segretario reggente del Partito ...

Marine Le Pen esulta per il nuovo Governo Lega M5s : La presidente del partito dell'estrema destra francese Front National, Marine Le Pen, esulta per l'imminente governo Lega-M5S: "Dopo il Fpoe in Austria, ecco la Lega in Italia", si legge in un tweet. "I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande r

Governo - Marine Le Pen : alleati al potere : 20.01 "Dopo il fpoe in Austria la Lega in Italia. I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande ritorno delle nazioni!". E' il tweet della leader del Front National Marine Le Pen per le notizie sull'imminente Governo Lega-M5S provenienti da Roma. Matteo Salvini ha sempre stretto un asse importante con Marine Le Pen, con cui si è fatto spesso fotografare.

