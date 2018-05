Governo : in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe in corso un incontro tra i leader del M5S e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e Giuseppe Conte, il premier indicato dal capo politico dei 5 Stelle. L’incontro si starebbe tenendo lontano da Montecitorio, proprio per evitare la ressa di cronisti e cameraman. L'articolo Governo: in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo 5S-Lega - lavori in corso : Con due nodi non da poco sul tavolo : da un lato la casella del ministero per eccellenza, quello dell' Economia , dove il nome di Paolo Savona, che metterebbe d'accordo le parti, potrebbe non trovare ...

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato". Vertice in corso alla Camera : 17 maggio 2018, 9.30 - È già iniziato alla Camera il nuovo Vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimissimi punti del contratto di Governo ancora rimasti in sospeso e, soprattutto, per definire la lista dei nomi che dovranno comporre l'esecutivo Lega-M5S, a partire dal Presidente del Consiglio che ad oggi sembra il nome più difficile su cui trovare un accordo.21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora ...

Governo - il discorso di Mattarella che mette in guardia Lega e M5S : “Su scelta del premier Einaudi usò in pieno le sue prerogative” : “Cercando sempre leale sintonia con il Governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario”. E’ un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Dogliani. “Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi ...

Def - audizioni in corso. Le cifre di un paese in attesa di Governo : Per rispettare i conti con l'Europa servirebbe una correzione fino allo 0,3% del pil, 5 miliardi. La Banca d'Italia ripete i moniti sul debito, preoccupano più le tensioni sui dazi -

Governo : Quirinale - in corso confronto M5s-Lega - servono 24 ore : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di Governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. E’ quanto riferisce una nota dell’Ufficio stampa del Quirinale. L'articolo Governo: Quirinale, in corso confronto M5s-Lega, servono 24 ore sembra essere il primo su Meteo Web.

Stamattina la svolta sul Governo Lega-M5s? Tentativo in corso : Si è concluso in un nulla di fatto il vertice del centrodestra convocato domenica sera alla vigilia del terzo e ultimo giro di consultazioni al Quirinale. I leader dei tre partiti della coalizione hanno deciso di rivedersi Stamattina presto prima di salire al Colle. In ballo c'è la tenuta dell'alleanza, davanti alle differenti posizioni manifestate anche negli ultimi giorni. Matteo Salvini avrebbe ribadito anche a Silvio ...