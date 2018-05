Governo | Fico al Quirinale per colloquio con Mattarella

Governo : Nuovo giro di colloqui al Quirinale. Presidente Fico al Colle - DIRETTA : Nuovo giro di colloqui per il capo dello Stato in vista della formazione del Governo . Il Presidente della Camera, Roberto Fico , è da poco giunto al Quirinale. Ieri il Presidente ha ricevuto le ...

I presidenti delle Camere Roberto Fico e Elisabetta Casellati al Quirinale da Mattarella. Linea prudente del capo dello Stato sul nuovo Governo : All'indomani dell'indicazione da parte di M5s e Lega del nome del professor Giuseppe Conte come premier, il capo dello Stato , Sergio Mattarella, riceve i presidenti della Camera e del Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati , per fare il punto della situazione sul nuovo governo .# Quirinale , il Presidente #Mattarella riceve il Presidente della Camera dei Deputati @ Roberto _ Fico #consultazionipic.twitter.com/gfJvUELj4i — Quirinale ...

Governo - Mattarella convoca Fico e Casellatti al Quirinale. Verso incarico a Conte mercoledì : Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte . Sergio Mattarella , dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convoca re il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. --L’appuntamento è per le 11 con Roberto Fico , guida di Montecitorio e alle 12 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando ...

Governo M5S-Lega - Beppe Grillo disperato punta tutto su Roberto Fico : Non c'è solo Silvio Berlusconi, in ambasce per l'alleato , ex?, leghista che va coi 5 Stelle. C'è anche Beppe Grillo che vede i suoi all'altare coi leghisti che ha insultato per anni. Che per anni, ...