Governo | Conte fu avvocato famiglia di bimba simbolo Stamina

Nuovo Governo - Mattarella vede Fico e Casellati. In corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Tale articolo, ha ricordato il capo del Quirinale, prevede che il premier diriga la politica generale del governo e ne sia responsabile. Deve inoltre mantenere l'unità di indirizzo politico ed ...

Governo - tutti i dubbi sul premier : il curriculum di Conte diventa un caso : Il Presidente della Repubblica sta valutando la proposta di Luigi Di Maio e Matteo Salvini di un Governo guidato da Giuseppe...

Roma, 22 mag. (AdnKronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe in corso un incontro tra i leader del M5S e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e Giuseppe Conte, il premier indicato dal capo politico dei 5 Stelle. L'incontro si starebbe tenendo lontano da Montecitorio, proprio per evitare la ressa di cronisti e cameraman.

Lannutti (M5S) contro Conte e Massolo : "Governo? Leggo nomi da tragedia" : Elio Lannutti, senatore eletto con il Movimento 5 Stelle, è molto critico nei confronti di Luigi Di Maio e della squadra di governo che sta nascendo in connubio con la Lega di Matteo Salvini. Tramite il proprio profilo Facebook, il neo-senatore è molto prolifico e nelle ultime ore ha pubblicato una serie di post sostanzialmente contrari alla linea intrapresa dal leader pentastellato. Ad innervosire maggiormente Lannutti, a quanto pare, i nomi ...

Governo Lega M5S : sarà Conte il nuovo Premier : “Prima i temi, poi i nomi”, ripetevano da settimane Salvini e Di Maio: ora, concluso il contratto di Governo Lega M5S, i due leader hanno tirato fuori dal cilindro il nome del papabile Premier, comunicandolo proprio ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta del prof. Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula (in provincia di Foggia), 54 anni fa. Vi presentiamo nel dettaglio una breve biografia del possibile nuovo ...

Governo M5S-Lega - spread e allarme conti frenano Mattarella su Conte. Il Quirinale prende tempo : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia. --Al Quirinale la chiamano pausa di riflessione. E dunque chi si aspettava che ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un Governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. «Siamo pronti a far crescere l’Italia». Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese. Il Colle prende tempo e convoca i presidenti di Camera e Senato...

GIUSEPPE CONTE - CHI E CANDIDATO PREMIER Governo M5S-LEGA/ Fu tra i finanziatori della Stamina Foundation : Chi è GIUSEPPE CONTE, il CANDIDATO principale come primo ministro del GOVERNO Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia, il primo mini-scandalo sul curriculum con studi Usa. Come sottolinea Il Giornale, GIUSEPPE CONTE difendeva il metodo Stamina, identificato dai tribunali e dalle comunità scientifiche come una vera e propria truffa, con condanna dell’ideatore Davide Vannoni. "Non invochiamo genericamente il diritto alla salute o a ...

Governo - ecco la lista dei futuri ministri con il premier Conte : Il premier indicato dai giallo-verdi è Giuseppe Conte, un professore che non ha mai fatto politica ma viene ritenuto una figura d'unione tra la Lega e i grillini. Se Mattarella accetterà Conte come primo ministro con molta probabilità sia Salvini che Di Maio saranno vice premier, oltre che ministri. Di Maio punta al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, mentre Salvini al Ministero degli Interni. Entrambi hanno motivi specifici per ...

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a rischio? I dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...