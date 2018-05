Governo | Conte e Savona su graticola | ipotesi Di Maio premier | no di Salvini

Meloni contro il Governo Conte e i dubbi di Trump sull'incontro con Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte rimane il candidato premier di Lega e M5s, confermano i vertici dei due partiti, nonostante le varie incongruenze sul curriculum del giurista messe in evidenza dai media italiani e internazionali. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sostengono ancora Paolo Savona come minis

Governo - Di Maio : “Io premier? Il nome è Conte - con la Lega siamo allineati. Sul professore violenza inaudita” : “Sul nome di Conte siamo allineati con la Lega, non è in bilico. Quello a cui stiamo assistendo oggi è un’opera di piccionatura, una violenza inaudita nei suoi confronti. siamo con lui”. Così Luigi Di Maio, uscendo dalla Camera dei deputati, ha confermato il nome di Giuseppe Conte, dopo le voci sull’incarico in bilico, i tempi lunghi del Colle e l’ipotesi Di Maio rievocata. “Noi siamo pronti, quando si vuole ...

Governo - Mattarella prende tempo. Salvini difende Conte e Savona all Economia 'O si parte o si vota' : ROMA - Doveva essere una giornata di riflessione per Sergio Mattarella , all'insegna delle consultazioni al Quirinale con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati , e ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

Governo - il Quirinale prende tempo sul conferimento dell'incarico. M5s e Lega difendono Conte : Nessun passo indietro della Lega sull'indicazione dell'euroscettico Paolo Savona per la poltrona di ministro dell'Economia, ma nella trattativa di Governo il nome del successore di Per Carlo Padoan ...

Governo M5s-Lega - profilo di Conte al vaglio del Colle. Il problema è Savona. Salvini : “Se qualcuno vuole fermarci - lo dica” : Le consultazioni a vuoto, la prospettiva di un Governo istituzionale e le minacce di ritorno al voto a fine luglio, le trattative sul contratto di Governo firmato da M5s e Lega andate avanti a rassicurazioni e correzioni, grandi e piccole: eppure non è ancora finita. L’arrivo sul traguardo del possibile Governo di Di Maio e Salvini è al rallentatore: l’esecutivo “del cambiamento” vede ancora da lontano le Camere alle ...

Governo : a Vienna corso lingua I livello per Conte - nel ’90 non ’93 : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Un corso di lingua tedesca di primo livello, frequentato nel ’90 e non nel ’93 come riportato nel curriculum vitae finito sotto la lente di ingrandimento dei media, nazionali e non. Giuseppe Conte, il docente indicato da Luigi Di Maio alla presidenza del Consiglio nelle consultazioni al Quirinale, nel suo cv vanta, tra le altre cose, ‘perfezionamento degli studi giuridici’ presso vari ...

Il "novizio" Giuseppe Conte e la ricetta del Governo gialloverde : Metterà in pratica tutto questo attraverso una delicata opera di azione politica il , possibile, futuro premier 'tecnico' Giuseppe Conte, il 'novizio' della politica designato alla poltrona di ...

Governo - studenti e prof promuovono Conte : “Le sue lezioni sono avvincenti. Durante gli esami ti aiuta” : È un professore che “ti mette a tuo agio“, che “coinvolge e motiva gli studenti” ed è, in generale, “apprezzato“. Gli studenti di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, intervistati dall’Ansa, promuovono Giuseppe Conte, indicato in questi giorni come possibile, futuro, presidente del Consiglio. “Le sue lezioni sono avvincenti” dice chi ha frequentato i suoi corsi. L'articolo ...

Governo - rispunta Di Maio premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : All'incontro in una mensa tra i leader di M5S e Lega non era presente il professore di Firenze, al centro delle polemiche per il curriculum con troppe voci «sospette»

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Governo : Salvini - nome resta Conte - no a Di Maio premier : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Di Maio non mi ha informato di alcun ripensamento da parte loro, quindi il nome rimane quello” di Giuseppe Conte. Sul giurista “abbiamo accolto l’indicazione degli amici 5 Stelle, dunque il nome rimane quello”. Conte “era nella squadra di Governo dei 5 Stelle e sarebbe sostenuto da chi rappresenta più del 50% dei voti degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo ...