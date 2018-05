Governo | Conte è già in bilico | Di Maio ci riprova

Meloni : mai in un Governo a guida Conte : 17.14 "Fratelli d'Italia non farà parte nè sosterrà un governo se fosse confermato che sia a guida del professore Conte." Così la leader del partito Giorgia Meloni al termine dell'ufficio presidenza a Montecitorio." Gli elettori del Centrodestra non penso che siano Contenti di avere un altro tecnico come premier: espressione del M5S,di sinistra,amico della Boschi e Napolitano",dice. "Penso che Salvini sia caduto nella trappola M5S di farsi ...

Governo : Borghi - curriculum Conte? Questione irrilevante : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Sull’affaire curriculum di Giuseppe Conte, “se le cose sono quelle che leggo, francamente mi paiono irrilevanti. Professionalmente nessuno, prima di oggi, ha mai messo in discussione la carriera accademica di Conte. All’Ateneo di Firenze gode di una certa fama, e diciamo pure che quella di legge non è l’ultima tra le facoltà di giurisprudenza italiane…”. Lo dice Paolo Borghi, ...

Governo - ora Conte torna in bilico : "Non sanno più cosa inventarsi". Luigi Di Maio prova ad allontanare così la bufera che si è abbattuta nelle ultime ore su Giuseppe Conte. Da una parte i dubbi sul curriculum vitae dall'altra le ombre sul sostegno al metodo Stamina hanno contribuito ad aumentare i già forti dubbi nutriti da Sergio Mattarella. Tanto che, secondo Repubblica, il nome del giurista sarebbe tornato in bilico e si sarebbe riaffacciata l'ipotesi di affidare la guida di ...

Governo M5S-Lega - dubbi su Conte premier. Torna l’ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, il Quirinale ha convocato i presidenti dei due rami del Parlamento per fare il punto in vista dell’incarico...

Governo : Vannoni - mai conosciuto Conte : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – ‘Non c’è nulla di vero, non ho mai conosciuto Giuseppe Conte e non ci ho nemmeno mai parlato direttamente. Conte è uno dei mille avvocati che hanno sostenuto altrettante richieste di pazienti che cercavano di ottenere le cure Stamina presso l’Ospedale di Brescia”. Lo ha spiegato Davide Vannoni a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Eppure da quanto è emerso sembrerebbe il contrario, viene ...

Meloni attacca Salvini : «E' caduto nella trappola M5S - non sosterremo mai Governo Conte» : ' Salvini ha vinto la guerra ma si consegna al nemico'. Fuoco amico sul leader della Lega : la stilettata arriva da Giorgia Meloni , leader di Fratelli D'Italia , al termine dell'ufficio di presidenza ...

NUOVO Governo M5S-LEGA : DI MAIO DIFENDE CONTE/ Meloni - "Salvini si è consegnato al nemico"

Governo - incontro Di Maio-Salvini su nodo Savona mentre Mattarella riflette su Conte : All'esame dei due leader, la composizione della squadra di Governo, ultimata con l'indicazione di Paolo Savona all'Economia . Sull'assetto della squadra, secondo quanto si apprende, i due capi ...

Governo - Meloni : “Conte? Un altro Monti : non lo sosteniamo. Salvini è caduto nella trappola del M5s - ora isolato” : “Se fosse confermato alla presidenza del Consiglio il signor Giuseppe Conte, Fratelli d’Italia non potrebbe sostenere questo Governo. I cittadini che hanno votato centrodestra si ritrovano un altro Mario Monti, espressione del M5s, di sinistra dichiarato e amico di Napolitano e della Boschi”. A dirlo è Giorgia Meloni, deputata e presidentessa di FdI, su un eventuale appoggio del suo partito all’esecutivo gialloverde. ...

Governo - ecco la lista dei futuri ministri con il premier Conte Video : Il nuovo Governo è pronto, Salvini e Di Maio hanno ormai gia' da qualche giorno trovato un accordo sui punti programmatici e sulle figure da inserire nei vari ministeri. Si aspetta nelle prossime ore l'ok del Presidente della Repubblica per dare via al nuovo esecutivo giallo-verde. Nella squadra di Governo Lega e 5Stelle si sono divisi le poltrone in proporzione al consenso elettorale. Governo, i nomi scelti per i dicasteri più importanti Il ...

Governo M5S-Lega - spread e debito frenano Mattarella su Conte : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il Contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia...

Governo : scambio mail tra Conte e docente NYU - ‘ti aspetto in ufficio’ (3) : (AdnKronos) – Risale sempre all’estate 2014 un altro scambio di mail, sempre in possesso dell’Adnkronos, tra Conte e Radu Popa, all’epoca responsabile dei servizi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici della biblioteca della NYU e all’assegnazione delle chiavi di accesso wi-fi e delle postazioni per la ricerca. Nello scambio, dal tono confidenziale e dal quale si evince che i due si conoscono da tempo, Conte ...

Meloni - Fdi - : Fdi non sosterrà né farà parte del Governo Conte : Roma, 22 mag. , askanews, 'Fratelli d'Italia conferma che non farà parte né sosterrà un governo guidato dal professore Giuseppe Conte se fosse confermato: lo facciamo per rispetto della volontà ...