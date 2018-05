Governo | Borghi | curriculum Conte? Questione irrilevante

sportfair

: Un momento storico per l'Italia la partenza di questo governo. Ringrazio voi che mi avete sempre sostenuto confidan… - borghi_claudio : Un momento storico per l'Italia la partenza di questo governo. Ringrazio voi che mi avete sempre sostenuto confidan… - borghi_claudio : @losalumiere Non spetta al governo 'riformare l'informazione', semplicemente l'informazione è fatta anche di relazi… - fattoquotidiano : Governo, Borghi (Lega): “Io ministro dell’Economia? Non so nemmeno dove siano i bagni. E comunque decide Salvini” -

(Di martedì 22 maggio 2018) Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Sull’affairedi Giuseppe, “se le cose sono quelle che leggo, francamente mi paiono irrilevanti. Professionalmente nessuno, prima di oggi, ha mai messo in discussione la carriera accademica di. All’Ateneo di Firenze gode di una certa fama, e diciamo pure che quella di legge non è l’ultima tra le facoltà di giurisprudenza italiane…”. Lo dice Paolo, responsabile Economico della Lega e dato dai più in corsa per un posto da ministro, parlando con i cronisti alla Camera. “Ipoi – osserva il leghista – in parte sono interpretabili. Anche a me alcuni rimproverano di essermi laureato tardi, ma vallo a spiegare che io ho sempre lavorato mentre studiavo dormendo tre ore per notte. Se poi oltre alla New York University persaltassero fuori discrepanze anche sugli ...