ansa

: Austria e Grecia, ecco come cambiano i populisti una volta al governo - sole24ore : Austria e Grecia, ecco come cambiano i populisti una volta al governo - donatellaR2 : RT @sherlock5stelle: Governo: Austria, giudicarlo sui fatti: Per Vienna Italia partner importante soprattutto economico - giannetti_marco : RT @FocusEconomia: #Governo: #Austria, giudicarlo sui fatti non su parole ++ Per Vienna Italia partner importante soprattutto economico. '… -

(Di martedì 22 maggio 2018) ANSA, - BRUXELLES, 22 MAG - "Dobbiamo giudicare" il nuovoitaliano "suie non sulle parole, e vedere cosa farà". Così la ministra dell'economiaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio Ue commercio. Per l'"l'Italia è un partner importante, in particolare un partner economico molto importante", ha ...