Governo Ancora un giro di consultazioni per Mattarella Ora tocca a Casellati dopo Fico

Governo - spread ancora in rialzo. E Fitch lancia un monito : ancora una giornata di passione per Piazza Affari e per lo spread , nell'attesa della conferma del nome di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio indicato da Movimento 5 Stelle e Lega al ...

Governo - lo spread si riscalda di nuovo. Il titolo Monte dei Paschi ancora a picco : Il giorno dopo la diffusione di quella che sarà, limature a parte, il contratto che definirà il Governo targato Cinquestelle-Lega, la febbre sul debito pubblico italiano torna a salire con gli interessi pagati dai Btp decennali che in apertura sono saliti al 2,15% dal 2,11% di giovedì sera. E così il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani a dieci anni e gli omologhi tedeschi contestualmente in flessione, ha registrato un ...

Governo - Toninelli : “Russia? Abbiamo discusso delle sanzioni. Ma non posso dirvi se sono ancora nel contratto” : “Abbiamo discusso in questi giorni delle sanzioni alla Russia, sono state motivo di confronto ma ancora non so dirvi se entreranno nel contratto”. Così Danilo Toninelli a margine dei tavoli operativi per la stesura del contratto di Governo. L'articolo Governo, Toninelli: “Russia? Abbiamo discusso delle sanzioni. Ma non posso dirvi se sono ancora nel contratto” proviene da Il Fatto Quotidiano.