Gossip - Giulia De Lellis in lacrime : 'Spero di trovare chi saprà darmi amore' : Non accenna a placarsi l'attenzione del Gossip su Giulia De Lellis: dopo essere stata beccata allo stesso concerto e, forse, allo stesso ristorante con Andrea Damante, la ragazza è finita nuovamente al centro delle chiacchiere per uno sfogo che ha emozionato tutti. Al termine della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 22 maggio su Canale 5, è stata mostrata una breve ma toccante intervista che la romana ha fatto circa una settimana fa. ...

Uomini e Donne Gossip : Giulia De Lellis attacca Mariano : Uomini e Donne gossip, Giulia De Lellis dura contro Mariano Catanzaro A Uomini e Donne, in studio si schierano tutti contro Mariano Catanzaro, in particolare Giulia De Lellis. Quest’ultima, ospite in puntate, dichiara di essere chiaramente contro il comportamento del tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante afferma che il napoletano dovrebbe ringraziare di avere due […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Giulia De Lellis ...

“Giulia De Lellis sta con lui”. Oops - la bomba è esplosa e il Gossip impazzito. Lui? Lo conosciamo benissimo… : Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita. Quando i fan della coppia hanno saputo che tra loro l’amore era svanito, la delusione è stata enorme. Poi sono iniziate a circolare voci del tipo “erano in crisi da tempo” e cose simili. La verità è che i diretti interessati non hanno mai fornito spiegazioni riguardo la fine del loro amore. Ci può stare, per carità. In fondo sono pur sempre affari loro. Però, quando una coppia è social è anche ...

Giulia De Lellis dimentica Damante con Jeremias Rodriguez? Il Gossip : Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, stanno insieme? Il gossip dopo Andrea Damante Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, Giulia De Lellis avrebbe trovato una spalla su cui piangere. Non una qualsiasi bensì quella di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. […] L'articolo Giulia De Lellis dimentica Damante con Jeremias Rodriguez? Il gossip proviene ...

Gossip : Giulia De Lellis volta pagina : Giulia De Lellis dopo la rottura con Andrea Damante ha deciso di voltare pagina. Per chi si è perso qualcosa sulla vicenda De Lellis-Damante, i due si sono conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi, Uomini e donne ed il deejay veronese seduto sul trono l'ha scelta. Da quel momento i due ragazzi hanno trascorso inseparabilmente quasi due anni di relazione. Ad oggi però a tenere banco tra le varie pagine di Gossip non è soltanto la ...

SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA / Belen Rodriguez non c’entra : lei allontana il Gossip con la sorella Giulia : SILVIA PROVVEDI furiosa per gli scatti, pubblicati dal settimanale Chi, di FABRIZIO CORONA "avvinghiato" alla sua ex Belen Rodriguez. “Trovo poco buon gusto in queste foto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:50:00 GMT)

Gossip : Giulia De Lellis riparte da sé stessa dopo l'addio ad Andrea Video : La fine della storia d'amore tra #Giulia De Lellis e #Andrea Damante è ancora sulla bocca di tutti: da quando è stata ufficializzata la rottura tra i due protagonisti di Uomini e Donne, gli appassionati di #Gossip monitorano ogni loro gesto o frase per capire qualcosa in più. La romana, in particolare, in questi giorni ha dato forti segnali di rinascita attraverso i social network: oltre a far sapere ai fan di aver trovato una nuova casa dove ...

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia si sono lasciati : ecco perché Video : Colpo di scena per tutti i fan della coppia composta [Video] da #Andrea Damante e #Giulia De Lellis, protagonisti indiscussi delle ultime edizioni di #Uomini e donne. In queste ore, infatti, sui social è arrivato un annuncio a dir poco shock da parte della De Lellis, la quale ha svelato ai suoi milioni di followers la fine della sua storia d'amore con l'ex tronista che l'aveva scelta nel programma di Maria De Filippi. E' finita tra Andrea e ...

Uomini e Donne Gossip - rottura Andrea e Giulia : reazione ex corteggiatrici : gossip Uomini e Donne, Andrea e Giulia non stanno più insieme: la reazione di alcune ex corteggiatrici L’annuncio della rottura tra Giulia e Andrea ha lasciato tutti a bocca aperta. La De Lellis ha rivelato a tutti i suo fan di essersi lasciata con Damante. La coppia più amata dal pubblico di Uomini e Donne […] L'articolo Uomini e Donne gossip, rottura Andrea e Giulia: reazione ex corteggiatrici proviene da gossip e Tv.