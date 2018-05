Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU | già pronta la patch

Microsoft sfida Google Duplex acquistando la Semantic Machines : Microsoft, con l’arrivo di Satya Nadella, ha investito moltissimo nella ricerca relativa all’incremento dell’Intelligenza Artificiale studiandone anche i vari capi di utilizzo. Nonostante gli sforzi, Google primeggia comunque al primo posto quando si parla della cosiddetta AI conversazionale (ovvero riguardante la conversazioni) soprattutto dopo aver mostrato Duplex, una tecnologia di Google Assistant che, sfruttando ...

Microsoft Edge : di nuovo nel mirino di Google Project Zero : Gli analisti di Google Project Zero hanno rilasciato dei nuovi dati relativi a Microsoft Edge, attestando che “Arbitrary Code Guard” non è adatto a impedire attacchi avanzati.-- Sicurezza Informatica ACG (Arbitrary Code Guard) è stato lanciato con Windows 10 Creators Update per impedire una serie di potenziali attacchi basati su exploit a catena. Nonostante le risorse messe in gioco da Microsoft, sembrerebbe che ACG non basti a fermare gli ...

Google : Aperte le registrazioni per i domini .app. Sarà questo un assist offerto a Microsoft - per lo sviluppo delle PWA? : Google ha avviato le registrazioni per i domini .app, ossia dei siti web che terminano, appunto, con il suffisso .app. domini, questi, acquistati dalla società di Mountain View già tre anni fa, nonché pensati appositamente per gli sviluppatori ed i loro prodotti. Sarà questo un assist per l’ulteriore sviluppo delle Progressive Web Apps? La notizia è stata recentemente diffusa da diversi siti, tra cui Ansa.it. Ma, procediamo per gradi! Tre ...

Whatsapp : ecco come è pronta a partire la sfida a Google e Microsoft : Whatsapp sfida Google e Microsoft? Apparentemente sembra un'idea che ha poco senso, ma le novità che potrebbero esserci nel futuro della popolare app di messaggistica sembrano, invece, delineare questo scenario. Whatsapp è un'app in costante evoluzione. Da semplice strumento per scambiare messaggi si è trasformata in una vera e propria piattaforma multimediale che consente di restare in contatto attraverso varie funzionalità. L'attuale livello ...

Microsoft supera Google in capitalizzazione di mercato : L’evento del secolo è appena avvenuto: Microsoft è riuscita finalmente successo dopo successo a superare Google (nello specifico Alphabet che comprende anche altre società controllate) in capitalizzazione di mercato. Google domina sul settore smartphone con il suo Android, possiede uno store in continua evoluzione e super-completo, possiede Youtube ovvero la piattaforma video più utilizzata al mondo, possiede Android TV, possiede Google ...

Google Chrome come Microsoft Edge : in arrivo il supporto ai driver Precision Touchpad : Uno dei vantaggi attuali nell’usare Microsoft Edge come browser predefinito consiste nella navigazione a dir poco perfetta tramite le gesture del Touchpad. Ciò è dovuto al fatto che Edge supporta i driver Precision Touchpad di Windows 10, i quali consentono un controllo molto preciso delle gesture e delle funzioni multi-touch. Senza tali driver, l’esperienza risulterebbe nettamente peggiore con dei movimenti lenti, imprecisi e ...

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps arriva sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 21/03/2018] WinGo Maps è adesso disponibile al download sul Microsoft Store ad un costo pari a 1,99 euro ma con la possibilità di provarlo comunque gratuitamente. Il link è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie ...

Microsoft supera Apple e Google diventando l’azienda d’informatica più apprezzata negli USA : Sembra uno scherzo ma non lo è, si tratta a quanto pare solo di una notizia inaspettata: Microsoft possiede una delle migliori reputazioni aziendali. La società di statistica Harris Poll ha pubblicato quest’oggi la “Reputation Quotient 2018” facendo evincere una situazione molto curiosa. Si tratta di un sondaggio effettuato su circa 25.800 persone adulte statunitense, anche se non sappiamo la loro età precisa, il sesso e il ...