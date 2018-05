Golf | al via il Bmw Pga con tutti i big

Vialli e Mauro Golf Cup per la ricerca : In gara professionisti dell'Europea Tour, imprenditori e amici del mondo dello sport e dello spettacolo per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Sla. Pep Guardiola, Michel Platini, Pavel ...

Venezia : al via primo corso di Golf per la terza età (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da metà maggio e per tutto il periodo estivo, avranno luogo, presso la Residenza Venezia, le lezioni dedicate ai pazienti della struttura che, a seguito di una preliminare valutazione fisioterapica, siano risultati idonei alla pratica dell’attività. A turno gli anziani gi

Venezia : al via primo corso di Golf per la terza età : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – A volte uno swing ti allunga la vita”¦ o almeno ne migliora la qualità. è con questo spirito che nasce ‘A scuola di Mini golf”, il primo corso di golf per la terza età con istruttori professionisti creato all’interno di una Residenza per anziani, con tanto di campo privato, insegnanti ex giocatori professionisti, mazze, palline, polo e cappellini loggati. Un’iniziativa che si ...

Golf - al via in Florida 'The Players' : ANSA, - ROMA, 08 MAG - E' uno degli appuntamenti più attesi della stagione del PGA Tour. Al The Players Championship , 10-13 maggio, scenderanno in campo tutti i migliori giocatori al mondo, nessuno ...

Golf femminile - l’Italia è lontana dai fasti di Silvia Cavalleri - Diana Luna e Giulia Sergas. Ma la nuova generazione promette bene : È un periodo di transizione per l’Italia del Golf femminile. I fasti di Silvia Cavalleri, Diana Luna e Giulia Sergas sono oramai alle spalle, lontani nel tempo, avendo lasciato spazio ad una generazione di Golfiste che ne hanno raccolto il testimone e che ora hanno l’arduo compito di portare avanti la buona tradizione iniziata da queste due atlete, in attesa di raccoglierne i frutti. Pioniera della crescita del Golf femminile ...

Al via l’Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto : tra sport - divertimento e prevenzione : Prenderà il via sabato 19 maggio a Monza la terza edizione dell’Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto, il circuito Golfistico organizzato e promosso dal direttore scientifico di CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico, rinomato oculista di fama internazionale e anche grande appassionato e giocatore di Golf. Cinque tappe all’insegna dello sport, pensate anche per ricordare l’importanza della prevenzione e della cura degli occhi: a tutti i ...

Golf - al via fase finale Masters : ANSA, - ROMA, 07 APR - L'82/a edizione del Masters entra nel vivo. Dopo i primi due round è pronta a scattare la fase finale del torneo, primo major della stagione del grande Golf. In Georgia , Stati ...

Golf - al via l'Italian Pro Tour 2018 : "Siamo felici di affiancarci alla Federazione Italiana Golf in un progetto che avvicina gli appassionati al mondo dei professionisti toccando alcune delle location più suggestive del territorio" ...