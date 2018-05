Gli infortuni sul lavoro si combattono con la formazione

Infortuni : Venezia - domani presidio metalmeccanici a ConsiGlio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Davanti a Palazzo Ferro Fini terranno il presidio che durerà fino alla fine dell’incontro (è previsto per le 10,30) al quale per Fim Fiom Uilm parteciperanno delegazioni guidate dai Segretari regionali Massimiliano Nobis, Luca Trevisan. Carlo Biasin. L’iniziativa di doman

Infortuni : Venezia - domani presidio metalmeccanici a ConsiGlio regionale : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - Sarà a Palazzo Ferro Fini, e non più a Palazzo Balbi, l’incontro dei sindacati dei metalmeccanici convocato per domani, martedì 22 maggio, con gli assessori alla Sanità e al Lavoro, Coletto e Donazzan, sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le richieste che Fim

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non posso mascherare Gli infortuni - uscite le botte di Gerusalemme. Non perdo la speranza” : Chris Froome sta incontrando diverse difficoltà al Giro d’Italia 2018, accusa oltre tre minuti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates e non sembra assolutamente essere in condizione. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France non riesce a trovare lo spunto dei giorni migliori e si stacca ogni volta che trova una salita, come ieri sullo strappo non irresistibile di Osimo dove si è staccato da un gruppo abbastanza numeroso. Il britannico ...

Juventus - l'infortunio di Spinazzola cambia il calciomercato : i dettaGli : Brutte notizie per la Juve che al termine di questa stagione calcistica contava di riportare alla base Leonardo Spinazzola. Il ragazzo, però, attualmente all'Altalanta quest'oggi è stato operato a Roma a villa Stuart al legamento del ginocchio destro e al menisco. Questo è sicuramente un bel problema per la Juventus che contava di riprendere Leonardo Spinazzola per sostituire Kwadwo Asamoah che ormai è davvero ad un passo dall'Inter. ...

Infortunio Payet - ‘dramma’ MarsiGlia : il calciatore lascia il campo in lacrime : Infortunio Payet, ‘dramma’ Marsiglia: il calciatore lascia il campo in lacrime. Si sta giocando l’ultimo atto valido per l’Europa League, in campo Marsiglia e Atletico, a pochi minuti dalla fine del primo tempo la squadra di Simeone in vantaggio, il marcatore è Griezmann che approfitta di un errore della difesa francese. All’ingresso delle squadre in campo coreografie da sogno, i tifosi veramente il dodicesimo uomo in campo. Poi ...

Diretta/ MarsiGlia-Atletico Madrid (risultato live 0-1) streaming video Tv8 : Payet KO per infortunio! : Diretta Marsiglia Atletico Madrid, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. E' la finale di Europa League: si gioca al Parc Olympique Lyonnais(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:26:00 GMT)

A Ivrea i maghi che evitano Gli infortuni : Un gruppo di esperti in città aiuta i campioni: 'Studiati i gesti atletici, così aiutiamo a prevenire i problemi'

Infortuni : sindacati - cordoGlio per giovane operaio - morte su lavoro sconfitta per tutti : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “La morte di un giovane di 19 anni è una sconfitta di tutti”. A dichiararlo sono Fim, Fiom e Uilm esprimendo le proprie condoglianze e vicinanza alla famiglia del giovane operaio di 19 anni che ha perso la vita oggi nel cantiere della Fincantieri di Monfalcone. “E’ intollerabile che si continuino a verificare morti e incidenti sul lavoro a cadenza quasi giornaliera. Quello che si è ...

Atletica - Elena Vallortigara : “Mi sono sbloccata con 1.95 - tornata dopo mille infortuni. AGli Europei non sarò comparsa” : Elena Vallortigara è tornata a ottimi livelli dopo alcune stagioni complicate: nel 2010 aveva vinto il bronzo ai Mondiali allievi di Ostrava e aveva poi saltato 1.91. Sembrava l’inizio di una parabola ascendente, poi si sono perse le tracce di questa vicentina che nel weekend è riemersa. A 26 anni è riuscita a saltare 1.95 a Caorle, facendo ben sperare per il prossimo futuro. La ragazza, che ora detiene la miglior prestazione mondiale ...

Infortunio Miranda - ecco l’esito deGli accertamenti per il difensore dell’Inter : Infortunio Miranda – Il difensore nerazzurro Joao Miranda – si legge sul sito dell’Inter – si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo il problema accusato nel riscaldamento della gara di domenica scorsa contro l’Udinese. Gli esami hanno avuto esito negativo, per Miranda una contrattura agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante : Sospiro di sollievo per Cristiano Ronaldo, dopo l’Infortunio rimediato contro il Barcellona la presenza del portoghese per la finale contro il Liverpool non è a rischio. CR7 ha riportato una lieve distorsione alla caviglia che lo costringerà a saltare due gare di Liga, quella in programma mercoledì contro il Siviglia e quella di sabato contro il Celta Vigo. Il ritorno in campo di Ronaldo dovrebbe avvenire nell’ultimo match di questa ...

Infortunio Luis Alberto e Immobile - doppia tegola Lazio : Gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Luis Alberto e Immobile – La Lazio non è andata oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi in piena lotta per la qualificazione in Champions League, a tenere banco sono anche le condizioni di Luis Alberto e Ciro Immobile. Il Dott. Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Luis Alberto, durante un allungo, ha avvertito un fastidio a livello ...

San Benedetto - grave infortunio sul peschereccio. Marittimo soccorso a 40 miGlia : SAN Benedetto DEL TRONTO " C'è forte apprensione per le sorti di un Marittimo che, questa mattina, è scivolato a bordo di un peschereccio della flotta sambenedettese che si trovava in attività di ...

Infortunio Immobile - ecco i tempi di recupero e l’esito deGli accertamenti : Infortunio Immobile, ecco I tempi DI recupero – La Lazio sta disputando una stagione entusiasmante, la squadra di Simone Inzaghi sempre più vicina all’obiettivo Champions League dopo il successo sul campionato del Torino. Ma i nerazzurri devono fare i conti con l’Infortunio dell’attaccante Ciro Immobile, il calciatore si è sottoposto nelle ultime ore ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado ...