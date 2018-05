Gli esports alle Olimpiadi | il Cio organizza un summit con le aziende del settore

Fortnite pronto all’esordio neGli esports - stanziato ricco montepremi : Sempre pronti a sfornare novità in rapida sequenza gli sviluppatori di Fortnite, che come abili panettieri continuano a lavorare ad ogni ora del giorno e della notte per garantire alla propria folta community alimenti videoludici di qualità con cui nutrirsi. Un impegno che ovviamente nel corso dei mesi ha portato i suoi frutti e che, complice la formula gratuita con cui il gioco è stato diffuso, ha permesso di attingere a un bacino di utenza ...

Il Real Madrid debutta neGli esports - solo un test pubblicitario? - : ... anche per via della sua forte vocazione polisportiva, che lo ha portato nel corso degli anni a partecipare con i propri colori a sport differenti dal calcio, come il rugby, il basket e la pallavolo. ...

Milan Games Week 2018 : nasce il Radio 105 MGW ESPORTSHOW - un intero padiGlione dedicato al gaming competitivo : Dopo il successo delle due passate edizioni, Radio 105 rinnova la propria presenza in Milan Games Week: sarà infatti Radio Ufficiale della manifestazione, la cui ottava edizione sbarcherà a Fiera Milano Rho dal 5 al 7 ottobre 2018. L'emittente sarà anche protagonista di un contenuto che segna un importante momento di crescita dell'evento: la nascita di un padiglione interamente dedicato al mondo eSports: il Radio 105 MGW ESPORTSHOW.Ulteriori ...

F.1 virtuale - La Williams lancia il proprio team per Gli eSports : La Williams entra ufficialmente nel mondo degli eSports con listituzione di un team ufficiale che andrà a competere online allinterno di prestigiosi campionati virtuali di Formula 1..Il gioco è una cosa seria. Il settore degli eSports sta vivendo un periodo di rapida ascesa e con laumentare dei consensi e del numero dei videogiocatori coinvolti, crescono per i team impegnati nel motorsport le opportunità di coinvolgimento dei fan, con ...

Jean Alesi debutta neGli esports : nasce la sua Academy per giovani talenti : Il mondo degli esports sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di appassionati, ma anche gli addetti ai lavori sono ormai consapevoli degli effetti positiv che si possono generare attraverso questa particolare disciplina. Nel mondo del calcio sono sempre più numerosi i club che hanno deciso di ingaggiare videogiocatori professionisti pronti a vestire la maglia delle […] L'articolo Jean Alesi debutta negli esports: nasce la sua Academy ...

Skillshot Media è la nuova compagnia creata da Hi-Rez Studios focalizzata suGli eSports : Come segnalato da Games Industry, Hi-Rez Studios ha rivelato questa settimana la propria società di produzione dedicata agli eSports, Skillshot Media.Hi-Rez Studios, sviluppatore di Smite e Paladins, ha creato la nuova compagnia per gestire la produzione e gli eventi di entrambi i giochi.A occuparsi della nuova società è il co-fondatore e COO di Hi-Rez Studios Todd Harris, mentre Nabil Ismail assumerà la carica di vicepresidente. Sebbene Harris ...

Statale Sport Day : l'edizione di quest'anno ospiterà al suo interno una sezione dedicata aGli eSports : La presenza degli eSport è stata possibile anche grazie alla collaborazione con University ESports Series; realtà che già da anni si impegna a sostenere all'interno delle università il mondo degli ...

DaGli Zero Assoluto a eSports e Mkers - De Gasperi a CM : 'Mondiale? Vinciamo e prometto una canzone con Prinsipe!' : Come ci si prepara ora? 'Prima volta per noi in questa competizione, che goduria essere gli unici italiani ed essere tra i primi sedici al mondo, è bellissimo! Ora però dobbiamo iniziare a prepararci ...

Il Roland Garros in versione esports : a Roma torneo per tutti Gli appassionati : Anche il mondo del tennis è stato conquistato dagli esports, una passione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Proprio questo ha spinto a organizzare una versione sullo schermo del Roland Garros, il torneo che si tiene ogni anno in Francia. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Bigben e con l’ente che […] L'articolo Il Roland Garros in versione esports: a Roma torneo per tutti gli appassionati è ...

Internet per diventare dei PRO : dal poker aGli esports - passando per le nuove professioni digitali : Pratica e studio sono i successivi step da intraprendere, ed è qui che entra in gioco Internet: molti PRO sono diventati tali grazie ai video su YouTube o agli streaming live su Twitch. Infine, ...

La Gazzetta punta sul calcio internazionale. Gli esports sbarcano su Gazzetta.it : ... sul quotidiano, con dorsi speciali e su Gazzetta.it, su cui saranno trasmessi in diretta gli streaming delle finalissime.

Coni - prime aperture al mondo deGli esports : “Fare sistema con le federazioni” : Il 27 ottobre 2017 era stato il Cio ha posto una pietra miliare nella storia dello sport, aprendo a un dialogo concreto con gli eSports, le competizioni videoludiche, perché ritenute un fenomeno meritevole d’attenzione. E il Comitato olimpico internazionale si era spinto fino ad affermare che, seppur con strumenti differenti, condividono con gli sport tradizionali gli stessi valori e gli stessi requisiti di sportività. Il 28 marzo 2018, a 5 mesi ...