Giuseppe Conte | il diktat alla segretaria | ' Tieni d' occhio i miei ragazzi'

Sergio Mattarella - l'irritazione e lo stop : 'Giuseppe Conte è troppo debole' : E' irritato, 'non è convinto', molto dubbioso il presidente della Repubblica. Per questo si è preso una 'pausa di riflessione' dopo che Matteo Salvini e Luigi Di Maio gli hanno comunicato di aver ...

Giuseppe Conte segnerà la nascita della 'Terza Repubblica'? : Il presidente della Repubblica italiana domani quasi sicuramente affiderà l'incarico di formare il nuovo governo a Giuseppe Conte. Dopo ottanta giorni dalle elezioni politiche, la Lega di Salvini e il Movimento Cinque Stelle di Di Maio sono riusciti a trovare un'intesa. Oggi i due leader politici si sono recati al colle del Quirinale per riferire il nome del candidato premier al capo dello Stato. Chi è Giuseppe Conte? Il leader pentastellato nei ...

Chi è Giuseppe Conte - il prossimo presidente del Consiglio : Giurista, professore di diritto privato, è un tecnico vicino al M5S e gradito anche a Matteo Salvini

Un curriculum di 18 pagine e un cuore a sinistra. Ritratto di Giuseppe Conte : Avvocato civilista, docente di diritto privato, la carriera di Giuseppe Conte parla più il linguaggio accademico che non quello della politica. Il presidente del Consiglio indicato da Luigi Di Maio è nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia, ma vive e risiede a Roma. Un curriculum di 18 pagine Conte è professore ordinario di diritto privato all'università di Firenze. È ...

Giuseppe Conte non sarà premier : Sergio Mattarella non è convinto : Nubi dense sul nascente Governo gialloverde. Il nome di Giuseppe Conte non convince il Quirinale. Il nome proposto come premier

Chi è Giuseppe Conte - il probabile prossimo Presidente del Consiglio : A 70 giorni dal voto le forze politiche risultate vincitrici dalle elezioni politiche del 4 marzo dovrebbero essere finalmente riuscite a definire 'in toto' l'assetto del nuovo governo. Al termine delle consultazioni tenutesi questo pomeriggio, Luigi Di Maio ha annunciato all'Ansa di aver indicato nel professor Giuseppe Conte la persona indicata dal Movimento Cinquestelle e dalla Lega quale Presidente del Consiglio. Lo stesso Matteo Salvini, ...

Giuseppe Conte visto dagli 'altri'. Cosa dicono Pd e Forza Italia : Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno dubbi né esitazioni: Giuseppe Conte non è e non sarà un premier tecnico. Bensì un presidente del Consiglio politico a tutti gli effetti, in quanto "tutti i premier sono politici", afferma il segretario della Lega. E Di Maio scandisce: "sarà un presidente del Consiglio politico, indicato da due forze politiche di un governo politico ...

Giuseppe Conte - le sue parole d'ordine legalità e semplificazione : Il professore esperto in sburocratizzazione proposto dal M5s (era un ministro ombra di un possibile governo Di Maio) e appoggiato anche dalla Lega: è lui il nome offerto a Mattarella come futuro premier

Governo - Di Maio : 'Giuseppe Conte premier' - Salvini : 'Ridurremo il debito con la crescita' : Il nodo del ministero dell'Economia - Lo scenario che sta montando intorno al Governo Lega-M5s, non rasserena il Capo dello Stato che ora intende vagliare con cautela la composizione della squadra di ...