Giuseppe Conte dovrà decidere in che ruolo giocare

Giuseppe Conte - oltre il ridicolo : spunta anche l'immaginario istituto di giurisprudenza - dove si studia solo architettura - : Un fuoco di fila, quello che in poche ore ha investito il premier designato Giuseppe Conte . Roba che nemmeno Valeria Fedeli neo-ministro dell'Istruzione con le sue lauree finte... Dopo lo scoop del ...

Giuseppe Conte e il caso Stamina : nel 2013 fu legale della bimba che i genitori volevano curare con i metodi di Vannoni : Giuseppe Conte – indicato da Di Maio e Salvini come possibile capo del governo M5s-Lega – è stato, tra l’altro, il legale della famiglia di Sofia: si era battuto affinché la bambina potesse seguire il protocollo di cura Stamina, metodo che in quei mesi fu bocciato dalla quasi totalità della comunità scientifica, nazionale ed internazionale, e da tutte le autorità sanitarie dello Stato e che ha prodotto anche diversi processi ...

In corso riunione tra Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Sergio Mattarella si è preso del tempo per decidere se dare l’incarico a Giuseppe Conte, il nome proposto da Matteo

Giuseppe Conte è Liberato : Giuseppe Conte, colui che potrebbe guidare il primissimo governo di forze al 100 per cento populiste, di sé fa trapelare pochissime notizie. Dopo aver tuonato contro gli accademici a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i dioscuri della Terza Repubblica, hanno indicato al capo dello stato

La stampa estera si interroga su Giuseppe Conte : 'Uno sconosciuto professore di legge senza alcuna esperienza politica' 'Un novizio della politica proposto come primo ministro italiano' è il titolo scelto dal Financial Times , mentre il Guardian ...

Giuseppe Conte e Stamina - il prof fu il legale dei genitori di Sofia. Il Pd : «Sostenne Vannoni? Niente stregoni» : Dopo la condanna della comunità scientifica e del ministero della Sanità, arrivò anche quella della magistratura contro Davide Vannoni, laureato in scienza della comunicazione, arrestato il 26 aprile ...

Giuseppe Conte - su Twitter ecco l’account fake : e il premier in pectore parla come Rovazzi : Di account fake di politici ce ne sono tanti, da Renzo Mattei a Gianni Kuperlo, e tutti offrono agli utenti Twitter parodie divertenti e battute spesso molto rituittate. E ieri, poco dopo l’annuncio ufficiale di Giuseppe Conte come premier in pectore, su Twitter è apparso anche il suo account fake: Contepremier. Un primo tweet in pieno stile Rovazzi (“e adesso andiamo a comandare”) ha svelato subito la parodia, cosa che ...

Attesa ad ore la rinuncia di Giuseppe Conte : Sergio Mattarella non vuole dare il suo benestare per Giuseppe Conte, proposto da Lega e M5s come premier. Dagospia dà conto

Guido Crosetto : 'Giuseppe Conte professore a New York? Smentita troppo veloce per essere casuale' : ' Giuseppe Conte professore alla New York University? La Smentita sul New York Times troppo veloce per essere casuale'. Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, ospite di Omnibus , su La7 , commenta il ...

Dai master a Stamina - gli interrogativi su Giuseppe Conte : «Uno dal curriculum misero può avere un solo ruolo nella società: il Presidente», diceva Nello nel film Si può fare. Il curriculum del potenziale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tutt’altro che misero (12 pagine) ma già discusso. L’avvocato civilista e insegnante di diritto 54enne è da appena 24 ore il premier in pectore del governo 5 Stelle-Lega (sì, un professore per il governo degli anti-professori) eppure già al centro ...

Giuseppe Conte - su Twitter ecco l’account fake : e il presidente del consiglio parla come Rovazzi : Di account fake di politici ce ne sono tanti, da Renzo Mattei a Gianni Kuperlo, e tutti offrono agli utenti Twitter parodie divertenti e battute spesso molto rituittate. E ieri, poco dopo l’annuncio ufficiale della nomina di Giuseppe Conte come presidente del consiglio, su Twitter è apparso anche il suo account fake: Contepremier. Un primo tweet in pieno stile Rovazzi (“e adesso andiamo a comandare”) ha svelato subito la ...

Sergio Mattarella furibondo al Quirinale - Giuseppe Conte verso il passo indietro : rinuncia al ruolo di premier? : Non solo per Conte, ma anche per il fatto che all'Economia è stato nei fatti proposto Paolo Savona , in primissima linea contro l'euro. Ma a far infuriare più di tutto Mattarella, secondo Dago , il ...

Chi è Giuseppe Conte - candidato premier Lega-M5s/ Difese e finanziò la fondazione del metodo Stamina : Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia, gli scandali sul curriculum con studi Usa e il metodo Stamina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:53:00 GMT)

Giuseppe Conte - il quasi premier giallo-verde - ha un problema di curriculum : Con la convocazione dei presidenti di Camera e Senato stamattina al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato intendere che la scelta di Giuseppe Conte come nuovo premier potrebbe non essere così scontata. Quelle del capo dello stato sono soprattutto perplessità politic