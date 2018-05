Giudice assolve i gestori per un morto sulle piste | ma lui insegna sci nell' impianto

ilgiornale

: Ragazzo morto sulla pista da sci. Giudice assolve i gestori ma lavora nello stesso impianto - #Ragazzo #morto… - zazoomblog : Ragazzo morto sulla pista da sci. Giudice assolve i gestori ma lavora nello stesso impianto - #Ragazzo #morto… - alcolemicol : RT @DonatoPastore: @ilPermeista Un professore di diritto penale ruba in un negozio. Il giudice lo assolve. Motivazione della sentenza:'Inse… - _Inshun_ : RT @DonatoPastore: @ilPermeista Un professore di diritto penale ruba in un negozio. Il giudice lo assolve. Motivazione della sentenza:'Inse… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Un, che aveva assolto tredi unsciistico, accusati di omicidio colposo per la morte di un ragazzo, ora risulta essere, nel tempo libero, maestro di sci proprio in quel comprensorio.La tragica vicenda risale a gennaio del 2012, quando Edoardo Sigismondi, un ragazzo di 22 anni era andato a sbattere contro un cannone innevatore, senza protezione, mentre sciava sulla pista di Ovindoli. Il giovane erasul colpo. La procura di Avezzano aveva indagato sul caso, mettendo in luce "la mancata adozione delle misure di sicurezza adeguate per proteggere gli sciatori che usufruivano dell"", come ricorda il Corriere della Sera. Per questo, i dirigenti Giancarlo e Massimiliano Bartolotti e il respondabile della sicurezza Mauro Scipioni erano stati indagati per omicidio colposo.I tre imprenditori erano stati assolti dal, l'allora presidente di sezione del ...