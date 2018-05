Giro d’Italia – Percorso | altimetria e favoriti della 16ª tappa | la cronometro

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Oggi ladi Rovereto: la 16ªdeld’Italia importantissima per la classifica generale e la lotta per il podio L’attesa sta per terminare! Avrà il via alle 13.20 di oggi laindividuale che potrebbe essere fondamentale per sconvolgere la classifica generale. Occhi puntatissimi su Tom Dumoulin, campione del mondo in carica, ma anche su Chris Froome. Fabio Ferrari/LaPresse I due corridori sulla carta sono i, ma bisogna tener conto che non stanno attraversando un ottimo momento di forma. I ciclisti dovranno pedalare oggi per 34,2 km, da Trento a Rovereto, con inizio e fine cittadini con percorsi abbastanza articolati e complessi e tratto centrale lungo il fiume Adige su strade prevalentemente rettilinee, non mancheranno i tratti in pavè. Prima del secondo rilevamento cronometri da segnalare una breve salita seguita da un breve discesa con ...