Giro d' Italia | a Rovereto vince Dennis

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “La cronometro della vita! Voglio portare la maglia rosa a Roma - sono fiducioso” : Simon Yates si conferma al primo posto in classifica generale al Giro d’Italia 2018. Il britannico si è difeso dall’assalto di Tom Dumoulin e ora ha 56” di vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton Scott era raggiante ai microfoni della Rai: “sono contento per come è andata, mi aspettavo anche di perdere la maglia rosa e invece tutto sommato è andata bene. Mi aspettavo di perdere di più, ma ...

Giro d’Italia - ecco la nuova classifica generale dopo la cronometro di Rovereto : che sfida per il podio dietro Yates e Dumoulin! : Giro d’Italia, dopo la cronometro di Rovereto cambia ancora la classifica generale: Chris Froome risale dal 7° al 4° posto, Rohan Dennis addirittura dall’11° al 6°. Molto bene Domenico Pozzovivo che mantiene il terzo posto, ma adesso deve difenderlo da Froome nuova rivoluzione nella classifica generale del Giro d’Italia dopo la cronometro di Rovereto: Simon Yates mantiene la maglia rosa, ma dietro succede di tutto. Dumoulin si ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Grande cronometro - scalata la classifica. Per la vittoria? Non è finita” : Chris Froome continua a scalare la classifica generale del Giro d’Italia 2018, ora è in quarta posizione a 3’50” da Simon Yates ed è in piena corsa per salire sul podio anche se il sogno è ovviamente quella di ribaltare la situazione e regalarsi un’incredibile maglia rosa. Il britannico si è rivelato soddisfatto del risultato ottenuto nella cronometro individuale tra Trento e Rovereto e ai microfoni della Rai ha ...

Società Ciclistica Grafiche Zorzi * Le Terme di Comano sul palcoscenico del Giro : Presentati a Rovereto gli Italiani Giovanili - : Una vera palestra a cielo aperto, ideale per gli sport outdoor. Dal ciclismo su strada alla mountain bike, ma anche molto altro. Ad autunno, ad esempio, le Terme di Comano saranno teatro anche dei ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani sempre maglia ciclamino - Giulio Ciccone vestirà la maglia blu : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la sedicesima tappa. maglia ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 197 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 102 5 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 98 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 89 7 NED VAN POPPEL ...

Giro d’Italia 2018 - risultato cronometro Rovereto. Squillo Rohan Dennis - Yates si difende bene. Rinasce Fabio Aru - risale Froome : A Rovereto sorride ancora Simon Yates. La 16esima tappa del Giro d’Italia 2018 non sconvolge la classifica e soprattutto consente al britannico di mantenere la maglia rosa anche dopo i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto che rappresentavano la grande speranza di Tom Dumoulin per tornare a contatto con il leader della classifica generale o addirittura superarlo prima della terza settimana. Yates, però, si è difeso alla grande ...

Giro d’Italia - la vendetta di Rohan Dennis : l’australiano vince la cronometro di Rovereto - Yates continua a volare in maglia rosa. Orgoglio Aru - bene anche Pozzovivo e Formolo : Giro d’Italia, l’australiano Rohan Dennis vince la 16ª tappa a cronometro da Trento a Rovereto vendicandosi della beffa di Gerusalemme dove Dumoulin l’aveva preceduto di appena due secondi L’australiano Rohan Dennis sigilla il suo fantastico Giro d’Italia che l’ha visto indossare la maglia rosa per quattro giorni da Tel Aviv all’Etna con un’eccezionale vittoria di tappa: la cronometro più ...

