Giro d’Italia 2018 | la tappa di domani 23 maggio | Riva del Garda-Iseo Orario d’inizio

Diretta/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Verso il gran finale! (16^ tappa Trento-Rovereto) : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio. (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:04:00 GMT)

DIRETTA/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Tony Martin al comando! (16^ tappa Trento-Rovereto) : DIRETTA Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio. (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:52:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - diciassettesima tappa Riva del Garda-Iseo : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Mercoledì 23 maggio si correrà la Riva del Garda-Iseo, diciassettesima tapa del Giro d’Italia 2018. Stupenda frazione di 155 chilometri che si snoda tra Trentino e Lombardia, precisamente tra le province di Trento e Brescia. La ribattezzata Franciacorte stage sembra indirizzata ai velocisti che avranno la loro ultima occasione prima del volatone di Roma. Elia Viviani ha già messo il mirino su questa tappa, una di quelle emotivamente a lui ...

Diretta/ Giro d’Italia 2018 : streaming video e tv. Occhio a Viviani e Campenaerts (16^ tappa Trento-Rovereto) : Diretta Giro d'Italia 2018: info streaming video e tv della 16^ tappa, la cronometro individuale da Trento a Rovereto, attesa oggi martedi 22 maggio. (Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:02:00 GMT)

Giro d’Italia – Dumoulin - la cronometro di Rovereto e il tempo sullo Zoncolan : “io vi posso dire che sono pulito!” : Tom Dumoulin pronto per la cronometro individuale di oggi: le sensazioni dell’olandese della Sunweb prima della 16ª tappa del Giro d’Italia Dopo una giornata rigenerante di riposo, i ciclisti del Giro d’Italia sono pronti per disputare la 16ª tappa. Avrà il via oggi alle 13.20 la fondamentale cronometro individuale, di 34,2 km, da Trento a Rovereto, che potrebbe sconvolgere la classifica generale. Sulla carta è Tom Dumoulin il ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : cronometro Trento-Rovereto. Dumoulin vuole ribaltare tutto. Pozzovivo deve difendersi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. La Corsa Rosa inizia la terza ed ultima settimana con una frazione che potrebbe essere subito decisiva per la classifica generale. La seconda cronometro di questa edizione presenta infatti un percorso adatto agli specialisti, che è quasi completamente pianeggiante, ma con diverse inside ...

Giro d’Italia – Percorso - altimetria e favoriti della 16ª tappa : la cronometro Trento-Rovereto ultima chance per Froome e Dumoulin : Oggi la cronometro di Rovereto: la 16ª tappa del Giro d’Italia importantissima per la classifica generale e la lotta per il podio L’attesa sta per terminare! Avrà il via alle 13.20 di oggi la cronometro individuale che potrebbe essere fondamentale per sconvolgere la classifica generale. Occhi puntatissimi su Tom Dumoulin, campione del mondo in carica, ma anche su Chris Froome. Fabio Ferrari/LaPresse I due corridori sulla carta sono i ...

Giro d’Italia 2018 - rischio pioggia e vento sulla cronometro! Le previsioni meteo per la Trento-Rovereto - pericoli per i ciclisti : Oggi è in programma la temutissima cronometro individuale al Giro d’Italia. I ciclisti si dovranno cimentare con la Trento-Rovereto che ridisegnerà la classifica generale: 34,2 chilometri totalmente pianeggianti con ampi vialoni dove si possono spingere grandi rapporti e imprimere elevate velocità. Tom Dumoulin, Campione del Mondo di specialità, cercherà di recuperare i 2’11” di distacco che lo separano dalla maglia rosa Simon ...

Giro d’Italia 2018 - cronometro decisiva. I possibili distacchi tra i favoriti : Tutto pronto per la terza ed ultima settimana del Giro d’Italia 2018: dopo il giorno di riposo si riparte con la sedicesima tappa che potrebbe risultare una delle più decisive. 34.2 chilometri da Trento a Rovereto: cronometro individuale completamente pianeggiante, per specialisti puri che possono spingere rapporti lunghissimi. Ci saranno sicuramente grandi distacchi tra i big della classifica generale. L’uomo più atteso è ...

Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (16^ tappa Trento-Rovereto) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa è sempre sulle spalle di Simon Yates, anche alla vigilia della 16^ tappa. Le altre graduatorie prima del via della cronometro Trento-Rovereto.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:10:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - cronometro decisiva. I possibili distacchi tra i favoriti : Tutto pronto per la terza ed ultima settimana del Giro d’Italia 2018: dopo il giorno di riposo si riparte con la sedicesima tappa che potrebbe risultare una delle più decisive. 34.2 chilometri da Trento a Rovereto: cronometro individuale completamente pianeggiante, per specialisti puri che possono spingere rapporti lunghissimi. Ci saranno sicuramente grandi distacchi tra i big della classifica generale. L’uomo più atteso è ...

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : attenzione al vento! Francesco Moser : “Può cambiare tutto” : Oggi si svolgerà una delle tappe decisive del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. Il percorso quasi completamente pianeggiante e ricco di insidie planimetriche agevolerà gli specialisti e a fine giornata la classifica generale potrebbe essere ribaltata. Un fattore che potrebbe risultare determinante in questa sfida contro il tempo è il vento. Infatti nella parte centrale del percorso, lungo il ...

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : attenzione al vento! Francesco Moser : “Può cambiare tutto” : Oggi si svolgerà una delle tappe decisive del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. Il percorso quasi completamente pianeggiante e ricco di inside planimetriche agevolerà gli specialisti e a fine giornata la classifica generale potrebbe essere ribaltata. Un fattore che potrebbe risultare determinante in questa sfida contro il tempo è il vento. Infatti nella parte centrale del percorso, lungo il ...

Giro d’Italia 2018 : le previsioni della cronometro. Quanto può guadagnare Dumoulin su Yates - Pozzovivo e Froome? : Tom Dumoulin è il grande favorito per la tappa di oggi: i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto possono esaltare le caratteristiche dell’olandese, che ha bisogno di una gran prova per rimettersi in scia a Simon Yates, o superarlo, per provare a riaprire la corsa alla maglia rosa in vista dell’ultima settimana e delle ultime tappe di montagna. Tra i big, alle sue spalle, dovrebbe esserci Chris Froome, la grande incognita di ...