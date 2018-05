Giro d’Italia 2018 | Chris Froome | una cronometro formidabile Spauracchio per il podio

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo sempre più terzo. Ma Chris Froome fa paura per il podio : Domenico Pozzovivo, la caccia al podio è più aperta che mai. Il Giro d’Italia 2018 sta sorridendo al lucano che si è difeso strenuamente durante la cronometro di Rovereto, ha stretto i denti nell’insidiosa prova contro il tempo totalmente pianeggiante e si è confermato al terzo posto in classifica generale. Ha rifilato 59” di distacco a Thibaut Pinot che sulla carta gli era superiore in questo specifico esercizio ma purtroppo ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin non è lo stesso del 2017. Difficile attaccare Yates in salita - ora l’obiettivo è la seconda posizione? : Guardando la classifica questa sera dopo la cronometro individuale, Tom Dumoulin potrebbe vedere se non evaporare quantomeno diminuire le proprie possibilità di vincere il Giro d’Italia 2018. Il corridore della Sunweb, vincitore della scorsa edizione, non è riuscito a guadagnare abbastanza su Simon Yates in maglia rosa e da qui in avanti la corsa si sposterà su un terreno più favorevole al britannico: le salite che caratterizzano le tappe ...

Giro d’Italia 2018 : Simon Yates - è quasi fatta. Senza cedimenti in salita - la maglia rosa è in cassaforte : Doveva essere l’asso nella manica di Tom Dumoulin, invece la cronometro individuale da Trento a Rovereto, sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si è rivelata ancora una volta favorevole a Simon Yates. Il britannico, capitano della Mitchelton-SCOTT, si è difeso al meglio sui 34 chilometri completamente pianeggianti da affrontare contro il tempo: la sua maglia rosa è ancora al sicuro e può seriamente lanciarsi verso lo sprint finale ...

Giro d’Italia - l’arma segreta di Pozzovivo : l’asso nella manica di “Mimmuzzo da Policoro” per un grande sogno alpino : Giro d’Italia, l’arma segreta di Domenico Pozzovivo: “Mimmuzzo da Policoro” con cuore ed esperienza verso una grande impresa. Ecco perchè può fare sognare tutta l’Italia E’ il miglior italiano in classifica generale al Giro d’Italia Domenico Pozzovivo, lucano di Montalbano Jonico vicino Policoro in provincia di Matera: terzo a poco più di tre minuti da Simon Yates e poco più di due minuti da Tom ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Dominio di Rohan Dennis - Simon Yates consolida il primato - Tom Dumoulin sotto le aspettative : La seconda cronometro del Giro d’Italia 2018, 34,2 km da Trento a Rovereto, sorride all’australiano Rohan Dennis, che fa registrare il miglior tempo davanti al tedesco Tony Martin e all’olandese Tom Dumoulin. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle del britannico Simon Yates, che ha difeso il proprio vantaggio in classifica. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa.-- pagelle ...

Giro d’Italia 2018 - penalizzato Fabio Aru! Sfruttata una scia durante la cronometro. Cambia l’ordine d’arrivo : Fabio Aru ha disputato un’eccellente cronometro al Giro d’Italia, il sardo si è letteralmente scatenato durante la Trento-Rovereto andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Il Cavaliere dei Quattro Mori, reduce dalla crisi nera di Sappada, ha deciso di proseguire la Corsa Rosa ed è volato nella prova contro il tempo chiudendo addirittura al sesto posto, a soli 37” dal vincitore Rohan Dennis, pagando solo ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della cronometro Trento-Rovereto. Che show Aru - bene Froome e Yates : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha regalato grande spettacolo e ha riscritto la classifica generale del Giro d’Italia 2018. Simon Yates si conferma in maglia rosa ma ora ha solo 56” di vantaggio su Tom Dumoulin che non è riuscito a rimontare tutto lo svantaggio. Domenico Pozzovivo difende la terza piazza ma ora vanta 39” di margine su Chris Froome che si è ben comportato. A sorprendere è stato uno strepitoso Fabio ...

Giro d’Italia 2018 - diciassettesima tappa Riva del Garda-Iseo : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : La Riva del Garda-Iseo, diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018, si correrà mercoledì 23 maggio. La ribattezzata Franciacorte stage percorrerà le province di Trento e Brescia con l’attraversamento di diversi comuni in una delle più belle zone del nostro Paese attorno al Lago di Garda nelle sue parti trentine e lombarde. Frazione sulla carta dedicata ai velocisti, Elia Viviani l’aveva già puntata da tempo. Partenza da Riva ...

Giro d’Italia – Pratonevoso - Jafferau e Cervinia - ecco i tre incredibili tapponi di Giovedì - Venerdì e Sabato dove si deciderà tutto [ALTIMETRIE e DETTAGLI] : Giro d’Italia, tutto in tre giorni: nei tre tapponi alpini in Piemonte tra Giovedì, Venerdì e Sabato si deciderà la corsa rosa. Oltre 8.000 metri di dislivello, 9 Gran Premi della Montagna, 8 chilometri di sterrato e il gran caldo in arrivo, saranno tre giorni terribili Dopo la spettacolare cronometro di Rovereto, il Giro d’Italia ripartirà alle 13:20 di domani da Riva del Garda per una tappa intermedia, molto corta (appena 155km) e ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Sono deluso - volevo guadagnare più tempo su Yates. Lotterò fino a Roma” : Tom Dumoulin era il grande favorito per la cronometro Trento-Rovereto al Giro d’Italia 2018, si era presentato al via per cercare di recuperare i 2’11” che lo separavano dalla maglia rosa Simon Yates ma non è riuscito a brillare come avrebbe voluto. Il Campione del Mondo di specialità ha rimontato poco più di un minuto e ora è a 56” dal britannico, si aspettava qualcosa in più dalla sua prestazione come ha dichiarato ai ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Giorni difficili - mi preparavo da sei mesi per vincere. La crisi di Sappada? Valutiamo” : Fabio Aru ha disputato una cronometro letteralmente strepitosa, è andato oltre qualsiasi aspettativa, ha reagito alla crisi nera di Sappada e ha incantato nella lotta contro le lancette tra Trento e Rovereto. Lo stato d’animo del Cavaliere dei Quattro Mori è ai minimi termini come traspare nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai: “Non sono stati giorni facili. Sinceramente vorrei arrivare a Roma, vivo giorno per giorno ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : “Quanta tensione - mi sono difeso. Ora può succedere di tutto…” : Domenico Pozzovivo ha disputato un’eccellente cronometro individuale al Giro d’Italia 2018 e conferma il terzo posto in classifica generale anche se ora ha soltanto 39” di vantaggio su Chris Froome. Il lucano si è presentato al Processo alla Tappa su Rai Due per fare le proprie considerazione sulla Trento-Rovereto e sulla Corsa Rosa in generale: “La tensione oggi era superiore al solito, partire per terzultimo in una ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “La cronometro della vita! Voglio portare la maglia rosa a Roma - sono fiducioso” : Simon Yates si conferma al primo posto in classifica generale al Giro d’Italia 2018. Il britannico si è difeso dall’assalto di Tom Dumoulin e ora ha 56” di vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton Scott era raggiante ai microfoni della Rai: “sono contento per come è andata, mi aspettavo anche di perdere la maglia rosa e invece tutto sommato è andata bene. Mi aspettavo di perdere di più, ma ...