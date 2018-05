Giro d' Italia 2018 | 20ª tappa | orari tv della Susa-Cervinia

Giro d’Italia 2018 - rischio pioggia e vento sulla cronometro! Le previsioni meteo per la Trento-Rovereto - pericoli per i ciclisti : Oggi è in programma la temutissima cronometro individuale al Giro d’Italia. I ciclisti si dovranno cimentare con la Trento-Rovereto che ridisegnerà la classifica generale: 34,2 chilometri totalmente pianeggianti con ampi vialoni dove si possono spingere grandi rapporti e imprimere elevate velocità. Tom Dumoulin, Campione del Mondo di specialità, cercherà di recuperare i 2’11” di distacco che lo separano dalla maglia rosa Simon ...

Giro d’Italia 2018 - cronometro decisiva. I possibili distacchi tra i favoriti : Tutto pronto per la terza ed ultima settimana del Giro d’Italia 2018: dopo il giorno di riposo si riparte con la sedicesima tappa che potrebbe risultare una delle più decisive. 34.2 chilometri da Trento a Rovereto: cronometro individuale completamente pianeggiante, per specialisti puri che possono spingere rapporti lunghissimi. Ci saranno sicuramente grandi distacchi tra i big della classifica generale. L’uomo più atteso è ...

Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (16^ tappa Trento-Rovereto) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa è sempre sulle spalle di Simon Yates, anche alla vigilia della 16^ tappa. Le altre graduatorie prima del via della cronometro Trento-Rovereto.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:10:00 GMT)

Che cosa dobbiamo aspettarci dalla terza (e ultima) settimana del Giro d'Italia : Avvio e conclusione decisamente movimentati per la seconda settimana del Giro 101, che si è aperta e chiusa nel segno della Maglia Rosa (e Maglia Azzurra) Simon Yates. Dopo la pausa di lunedì scorso, la corsa Rosa ripartiva con il clamoroso crollo di Esteban Chaves, che arrivava a Gualdo Tadino con oltre 20 minuti di ritardo. Rimasto l’unico alfiere Mitchelton-Scott, Yates ha preso di forza la tappa successiva a Osimo, ...

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : attenzione al vento! Francesco Moser : “Può cambiare tutto” : Oggi si svolgerà una delle tappe decisive del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. Il percorso quasi completamente pianeggiante e ricco di insidie planimetriche agevolerà gli specialisti e a fine giornata la classifica generale potrebbe essere ribaltata. Un fattore che potrebbe risultare determinante in questa sfida contro il tempo è il vento. Infatti nella parte centrale del percorso, lungo il ...

Giro d'Italia 2018 : la 16tappa a cronometro Trento-Rovereto : Oggi è uno dei giorni della verità di questo 101° Giro d'Italia di ciclismo. E' in programma, infatti, la cronometro da Trento a Rovereto , Trento, , lunga 34,2 chilometri e valida come 16tappa . La ...

Giro d’Italia 2018 : le previsioni della cronometro. Quanto può guadagnare Dumoulin su Yates - Pozzovivo e Froome? : Tom Dumoulin è il grande favorito per la tappa di oggi: i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto possono esaltare le caratteristiche dell’olandese, che ha bisogno di una gran prova per rimettersi in scia a Simon Yates, o superarlo, per provare a riaprire la corsa alla maglia rosa in vista dell’ultima settimana e delle ultime tappe di montagna. Tra i big, alle sue spalle, dovrebbe esserci Chris Froome, la grande incognita di ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - Trento-Rovereto in DIRETTA : gli orari di partenza della cronometro e come seguirla in tv. Il programma completo : Oggi martedì 22 maggio si disputa la Trento-Rovereto, sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018. I ciclisti si cimenteranno con una cronometro individuale di 34,2 chilometri totalmente pianeggianti, perfetta per gli specialisti che potranno spingere rapporti importanti lungo i vialoni presenti sul tracciato. Tom Dumoulin proverà ad attaccare la maglia rosa: l’olandese deve recuperare 2’11” da Simon Yates che proverà a ...

Giro d’Italia - Fabio Aru : ‘Comprensione per il dramma’ Video : Dalle speranze di maglia rosa della vigilia al fallimento totale a poco più di meta' del cammino. Il Giro d’Italia [Video] non ha riservato nessuna gioia a Fabio Aru, che dopo essere andato in difficolta' su tutte le salite della corsa rosa ha vissuto una giornata tremenda nella tappa di ieri a Sappada. Il capitano della UAE Emirates si è staccato sulla salita del passo di Sant’Antonio ed è sembrato sul punto di ritirarsi. Grazie anche al ...

Giro d'Italia - 18^ tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso - 24/5 : percorso e diretta Tv Video : Nella giornata di giovedì 24 maggio 2018 si terra' la 18ª tappa del 101° Giro d'Italia. I corridori saranno chiamati ad affrontare un percorso che li portera' da Abbiategrasso a Prato Nevoso. La frazione si estendera' per 196 Km e proporra' tanta pianura passando tra Lombardia e Piemonte, ma nel finale ci sara' una salita impegnativa che dovrebbe mettere nuovamente a confronto i big della classifica generale, che lottano per conquistare la ...

Giro d’Italia 2018 oggi (22 maggio) - sedicesima tappa Trento-Rovereto : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi martedì 22 maggio si corre la Trento-Rovereto, sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018. I ciclisti si cimenteranno con una cronometro individuale di 34,2 chilometri: frazione totalmente pianeggiante e senza particolari difficoltà altimetriche, determinante per la classifica generale che potrebbe uscire rivoluzionata dopo la giornata odierna. Simon Yates si presenta sulla rampa con la maglia rosa e 2’11” di vantaggio su Tom ...