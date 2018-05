Giro | Dennis vince 16esima tappa

Giro - 16esima tappa all'australiano Dennis. Yates sempre in rosa : Nella cronometro individuale da Trento a Rovereto ottima prestazione di Fabio Aru che chiude al sesto posto - La tanto attesa cronometro da Trento a Rovereto, 34,2 km , non cambia la Classifica ...

Giro d’Italia - la vendetta di Rohan Dennis : l’australiano vince la cronometro di Rovereto - Yates continua a volare in maglia rosa. Orgoglio Aru - bene anche Pozzovivo e Formolo : Giro d’Italia, l’australiano Rohan Dennis vince la 16ª tappa a cronometro da Trento a Rovereto vendicandosi della beffa di Gerusalemme dove Dumoulin l’aveva preceduto di appena due secondi L’australiano Rohan Dennis sigilla il suo fantastico Giro d’Italia che l’ha visto indossare la maglia rosa per quattro giorni da Tel Aviv all’Etna con un’eccezionale vittoria di tappa: la cronometro più ...

