Giro | Dennis vince 16esima tappa

(Di martedì 22 maggio 2018) Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Rohanladeld’Italia. L’australiano precede Martin, Dumoulin, Van Emden, Froome e l’italiano Fabio Aru nellaa cronometro da Trento a Rovereto di 34,2 km. Adam Yates resiste e mantiene la maglia rosa.(BMC Racing Team) si è preso la sua rivincita su Tom Dumoulin (Team Sunweb) dopo aver perso la primaa Gerusalemme per soli due secondi. A Rovereto il campione australiano ha battuto il Campione del Mondo di specialità per 22 secondi, aggiudicandosi ladel 101esimod’Italia con Tony Martin (Team Katusha – Alpecin) al secondo posto. L’olandese non è riuscito a guadagnare abbastanza per sfilare la Maglia Rosa al leader della corsa, Simon Yates (Mitchelton – Scott), autore della prova a cronometro della vita, riuscendo a mantenere un vantaggio di 56 ...