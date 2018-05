Giornata della biodiversità | Italia paese più green d’Europa ma dall’ulivo al pomodoro

La Giornata Internazionale della biodiversità : Il 22 maggio è la Giornata Internazionale della biodiversità, ricorrenza proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, un trattato Internazionale sottoscritto a Nairobi, in Kenya, nel 1992 da 196 paesi, al fine di tutelare la diversità biologica. Con il termine biodiversità s’intende la varietà di vita sulla Terra, frutto di miliardi di anni ...

Giornata della Biodiversità : in Italia oltre un quinto delle specie a rischio estinzione : Anche in Italia e nel Mar Mediterraneo la Biodiversità è in pericolo. Inquinamento e marine litter, in primis, ma anche cambiamenti climatici, alterazione dell’habitat, specie aliene invasive e sovra sfruttamento delle risorse naturali sono i principali nemici di questo capitale naturale, di cui l’Italia è uno dei paesi più ricchi in Europa, ospitando circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente ...

22 maggio 2018 : KAMUT® festeggia la Giornata Mondiale della Biodiversità : In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità – che si celebra oggi – KAMUT® ricorda l’importanza della diversità biologica, ossia la coesistenza di specie diverse di organismi viventi, per l’equilibrio dell’ecosistema. Istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale della Biodiversità è un momento di riflessione sul valore di questa eterogeneità per il mondo vegetale, animale e dei sistemi acquatici, e sui possibili ...

Giornata della biodiversità - Coldiretti : l’Italia è la più green d’Europa : l’Italia è diventata la più green d’Europa con il maggior numero di certificazioni a livello comunitario per prodotti a denominazione di origine Dop/Igp, la leadership nel numero di imprese che coltivano biologico, ma anche la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui chimici fuori norma e la decisione di non coltivare organismi geneticamente modificati. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata della diversità ...

'Il mare bagna Napoli' - centinaia di studenti campani alla VI edizione della Giornata europea del Mare : Grande spazio è stato dedicato anche alla scienza, alla ricerca marina, ma anche alla cultura con la partecipazione dello scrittore Maurizio de Giovanni e del Coro giovanile del San Carlo.

Ambiente - Coldiretti : Giornata della Biodiversità - sotto attacco i simboli dell’agricoltura italiana : Non solo la Xylella fastidiosa proveniente dal Costa Rica che sta facendo strage di ulivi in Puglia con danni che ammontano a circa un miliardo di euro ma a colpire i primati di Biodiversità del Made in Italy ci sono le invasioni di parassiti “alieni” provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia dove hanno trovato un habitat favorevole a causa dei cambiamenti ...

22 maggio - Giornata Mondiale della Biodiversità : specie aliene invasive tra le maggiori minacce al patrimonio naturale : Tra cambiamenti climatici, inquinamento e distruzione degli habitat naturali, sono numerose le minacce al nostro patrimonio naturale e alla Biodiversità. Si stima infatti che il tasso di la perdita di specie sia oggi 1000 volte più veloce che in passato a causa dell’impatto del crescente impatto dell’uomo. Tra le cause più devastanti e difficili da contenere, la diffusione incontrollata delle specie aliene invasive. La stima dei costi sociali ed ...

