Giornata della Biodiversità | in Italia oltre un quinto delle specie a rischio estinzione

22 maggio 2018 : KAMUT® festeggia la Giornata Mondiale della Biodiversità : In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità – che si celebra oggi – KAMUT® ricorda l’importanza della diversità biologica, ossia la coesistenza di specie diverse di organismi viventi, per l’equilibrio dell’ecosistema. Istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale della Biodiversità è un momento di riflessione sul valore di questa eterogeneità per il mondo vegetale, animale e dei sistemi acquatici, e sui possibili ...

Giornata della biodiversità - Coldiretti : l’Italia è la più green d’Europa : l’Italia è diventata la più green d’Europa con il maggior numero di certificazioni a livello comunitario per prodotti a denominazione di origine Dop/Igp, la leadership nel numero di imprese che coltivano biologico, ma anche la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui chimici fuori norma e la decisione di non coltivare organismi geneticamente modificati. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata della diversità ...

'Il mare bagna Napoli' - centinaia di studenti campani alla VI edizione della Giornata europea del Mare : Grande spazio è stato dedicato anche alla scienza, alla ricerca marina, ma anche alla cultura con la partecipazione dello scrittore Maurizio de Giovanni e del Coro giovanile del San Carlo.

Ambiente - Coldiretti : Giornata della Biodiversità - sotto attacco i simboli dell’agricoltura italiana : Non solo la Xylella fastidiosa proveniente dal Costa Rica che sta facendo strage di ulivi in Puglia con danni che ammontano a circa un miliardo di euro ma a colpire i primati di Biodiversità del Made in Italy ci sono le invasioni di parassiti “alieni” provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia dove hanno trovato un habitat favorevole a causa dei cambiamenti ...

22 maggio - Giornata Mondiale della Biodiversità : specie aliene invasive tra le maggiori minacce al patrimonio naturale : Tra cambiamenti climatici, inquinamento e distruzione degli habitat naturali, sono numerose le minacce al nostro patrimonio naturale e alla Biodiversità. Si stima infatti che il tasso di la perdita di specie sia oggi 1000 volte più veloce che in passato a causa dell’impatto del crescente impatto dell’uomo. Tra le cause più devastanti e difficili da contenere, la diffusione incontrollata delle specie aliene invasive. La stima dei costi sociali ed ...

