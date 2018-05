Gino Bartali Eroe silenzioso | tratto da La corsa giusta di Antonio Ferrara

Borghi e vigneti del Chianti Classico per la terza edizione de "La Certosina" - la prima ciclostorica docg sulle strade di Gino Bartali : I luoghi che tocca la Certosina " ha detto l'assessore allo sport Andrea Vannucci " sono tra i più belli del mondo. Un'altra iniziativa organizzata nel nome di Gino Bartali. Abbiamo coinvolto tante ...

Ciclismo : Israele dà la cittadinanza onoraria a Gino Bartali. Quest’oggi la cerimonia : Gino Bartali, per tutti “Ginettaccio”, non è stato solo il più grande scalatore della storia del Giro d’Italia capace di infiammare le folle e parte del racconto omerico del pedale, per l’eterna sfida con il rivale Fausto Coppi. Un atleta infinito, dotato di cuore e gambe eccezionali, capace di vincere tre volte il Giro d’Italia e due volte il Tour de France. Specie quella vittoria in “Giallo” del ...

Gino Bartali - cittadino onorario d'Israele. La nipote Gioia ricorda l'eroe silenzioso : Gino Bartali non era solo un ciclista, era un uomo di fede. Cattolico devoto, pedalava grazie alla sua fede e del bene che fece in sella non parlò mai a nessuno perché "il bene si fa e non si dice". ...

Gino Bartali sarà cittadino onorario di Israele : “Salvò centinaia di ebrei perseguitati” : La nomina, postuma, avverrà in una cerimonia il prossimo 2 maggio, due giorni prima della partenza del “Giro d'Italia” da Gerusalemme. Bartali è stato dichiarato “Giusto tra le nazioni” nel 2013 per aver contribuito alla salvezza di 800 ebrei durante l'occupazione nazista in Italia.Continua a leggere

Gino Bartali cittadino onorario Israele : 19.58 Gino Bartali diventerà cittadino onorario di Israele. Lo fa sapere 'Yad Vashem, il Museo della Shoah di Gerusalemme, confermando l'anticipazione del sito 'Pagine ebraiche'. Il riconoscimento, postumo, dice Simmy Allen, portavoce di Yad Vashem, avverrà con una cerimonia il prossimo 2 maggio, due giorni prima della partenza del 'Giro d'Italia' da Gerusalemme. Bartali è stato dichiarato 'Giusto tra le nazioni' nel 2013 per aver contribuito ...

