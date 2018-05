GFG Sibylla | anteprima italiana a Villa D’Este per il lusso a emissioni zero – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) L'avevamo ammirata in marzo al salone dell'auto di Ginevra, l'ultima creatura firmata da GFG Style. Ovvero il centro stile torinese fondato due anni fa da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Ora però la, berlina dicon propulsione elettrica, torna in madrepatria per essere presentata innazionale al Concorso d'Eleganza di, in programma il prossimo week end sul lago di Como, e partecipare insieme ad altre show-car al Concorso d'Eleganza Design Award. Disegnata proprio da Giorgetto per festeggiare i suoi 80 anni, laè una maxi sedan da oltre 5 metri di lunghezza asviluppata in collaborazione con i cinesi di Envision (azienda che opera nella gestione intelligente dell'energia) e in grado di ospitare comodamente quattro passeggeri in virtù di interni spaziosi e con diverse soluzioni ergonomiche.