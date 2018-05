Gf | Lucia a Filippo | Io farei l' amore con te anche adesso

Grande Fratello - Filippo geloso di Danilo : Lucia?”Si è fatta influenzare” : GF 15, Filippo e Lucia si sono lasciati: secondo il concorrente è colpa di Danilo se tra loro è finita Tra Filippo e Lucia è finita da meno di 24 ore eppure tra i due concorrenti del Grande Fratello pare che alcune cose siano rimaste tutt’oggi irrisolte. La decisione di chiudere (presa di comune accordo) […] L'articolo Grande Fratello, Filippo geloso di Danilo: Lucia?”Si è fatta influenzare” proviene da Gossip e Tv.

GF15 : Filippo lascia Lucia - ma qualcosa non torna : Nella casa del Grande Fratello si rompe la prima coppia: Filippo dice addio a Lucia, ma qualcosa non torna. La storia fra la commessa di Cinecittà e l’imprenditore romano era nata poche ore dopo l’ingresso dei concorrenti dalla porta rossa. Da subito aveva destato sospetti, soprattutto perché il bel Contri era in nomination contro Valerio LoGrieco e secondo molti inquilini era stata guidata soprattutto dalla voglia di attirare ...

Lucia Orlando fa marcia indietro su Filippo? “Farei l’amore con te” (VIDEO) : Lucia Orlando è confusa su Filippo Contri ed i sentimenti che prova per lui. Dopo aver digerito il discorso mattutino del concorrente del GF 15, la commessa ha deciso di aprire i rubinetti sulle sue emozioni. Frasi che colpiscono se si considera quanto ha confidato a Danilo ieri pomeriggio, salvo poi fare marcia indietro nelle ore successive. Lucia Orlando ha infatti ammesso di non sentire sempre le farfalle nello stomaco per Filippo, ma anche ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Orlando e Filippo Contri : amore finito (video) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

Grande Fratello : Filippo e Lucia si sono già lasciati – Video : GF15 - Filippo e Lucia E’ durata soltanto un mese la storia nella casa del Grande Fratello 2018 tra Filippo Contri e Lucia Orlando. I due erano in crisi già da qualche giorno (qui per saperne di più), ma nelle ultime ore lui ha deciso di mettere la parola fine alla loro relazione, forse mai del tutto decollata. Filippo e Lucia sono stati i primi concorrenti a baciarsi in questo Grande Fratello (già dopo due giorni si sono lasciati andare ...

Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati/ Video : lacrime e coccole in serata (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati! Dopo giorni di freddezza e crisi, il ragazzo chiarisce e chiude la storia: "È la cosa giusta da fare"(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:45:00 GMT)

GF 15 - Lucia e Filippo dopo la rottura : rivelazioni notturne e lacrime : Grande Fratello, Lucia e Filippo di nuovo vicini dopo la rottura: il chiarimento notturno e le lacrime La prima coppia nata al Grande Fratello 2018 sembra essere già scoppiata. Lucia e Filippo si sono resi conti che forse la loro relazione non poteva proseguire, né dentro la Casa più spiata d’italia né fuori. Nonostante i […] L'articolo GF 15, Lucia e Filippo dopo la rottura: rivelazioni notturne e lacrime proviene da Gossip e Tv.

Lucia Orlando/ La fine della storia con Filippo segna l'addio al programma? (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, la fine della storia d'amore con Filippo Contri segna l'addio al programma di Canale 5? Le evoluzioni di queste ultime settimane frenano la ragazza. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:30:00 GMT)

“Sai - Filippo in quei momenti…”. Grande Fratello - Lucia confessa il vero motivo della rottura : Al Grande Fratello è scoppiata la prima coppia. Filippo e Lucia, che si sono avvicinati sin dai primi giorni del reality, stanno vivendo un profondo momento di crisi nella Casa più spiata d’Italia. Fulmine a ciel sereno, perché tutti, inquilini compresi, erano convinti che la loro love story arrivasse quantomeno alla fine dell’esperienza del Grande Fratello. E invece, a sorpresa, hanno messo la retromarcia. L’addio si è ...

Filippo Contri/ Con Lucia Orlandi è finita| Provvedimento in arrivo per frase su cani? (Grande Fratello 15) : Filippo Contri, il Superbono al centro di tantissime polemiche. La fine della storia d'amore con Lucia Orlando porta il ragazzo a un futuro difficile nella casa. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:51:00 GMT)

Lucia ORLANDO E FILIPPO CONTRI SI SONO LASCIATI/ Video : "Si devono prendere vie diverse" (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, LUCIA ORLANDO e FILIPPO CONTRI si SONO LASCIATI! Dopo giorni di freddezza e crisi, il ragazzo chiarisce e chiude la storia: "È la cosa giusta da fare"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:20:00 GMT)

Filippo Contri lascia Lucia Orlando al GF 15 - “Va così” (VIDEO) : Filippo Contri ha lasciato Lucia Orlando, la commessa romana del GF 15 che ha rubato il suo sguardo fin dai primi giorni di reality. Il Superbono però ha notato che le cose fra loro non ingranano e crede che la ragazza stia cercando delle conferme su qualcosa di cui non è consapevole. Ha notato infatti che lo guarda con difficoltà ed ha deciso di renderla libera, sicuro che così potrà stare meglio. Filippo Contri lascia Lucia Orlando, ma niente ...

Gf - Filippo lascia Lucia : "Questa è la cosa più giusta da fare" : Filippo Contri e Lucia Orlando sono stati la prima coppia che si è formata nella casa del Gf Nip, ora però tutta quella passione sembra essere finita. Era già da qualche giorno che i due litigavano un ...

“Mi dispiace - ma devo dirtelo”. Nuvole nere su Filippo e Lucia al Grande Fratello : Continuano i colpi di scena in un’edizione del Grande Fratello davvero senza pace e costretta a fare i conti con la spada di Damocle degli sponsor in fuga, che hanno spinto la produzione a provvedimenti drastici nei confronti di una serie di concorrenti che si erano macchiati di comportamenti aggressivi e sessisti: prima l’espulsione di Baye per il bullismo contro Aida, poi quella di Luigi Favoloso per la volgare frase scritta ...