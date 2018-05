Gf | Barbara D' Urso condanna le parole di Filippo Contri | Maltrattare un animale è

Barbara D'Urso furiosa con Filippo : «I cani non si maltrattano e non ripetere più robe simili che mi inc**o» : Le parole di Filippo Contri all'interno della casa su come ha tagliato coda e orecchie del suo cane, hanno fatto scalpore tanto che in molti ne hanno chiesto l'espulsione per 'maltrattamento di ...

Barbara D'Urso furiosa con Filippo : 'I cani non si maltrattano e non ripetere più robe simili che mi inc**o' : Le parole di Filippo Contri all'interno della casa su come ha tagliato coda e orecchie del suo cane, hanno fatto scalpore tanto che in molti ne hanno chiesto l'espulsione per 'maltrattamento di ...

Barbara d’Urso rimprovera Filippo : “E’ un reato - non dirlo mai più” : Filippo Contri rimproverato da Barbara d’Urso al Grande Fratello Barbara d’Urso in diretta al Grande Fratello 15 ha rimproverato furiosamente Filippo Contri dopo aver mostrato al coinquilino della Casa ciò che ha detto durante la settimana sull’educazione che dà ai suoi cani. Le parole che ha detto uno dei tre Super Boni hanno scandalizzato l’opinione pubblica e Filippo, nonostante non fosse consapevole, ha già ottenuto ...

Filippo Contri - "I cani si educano a calci"/ Barbara d'Urso : "Tutto da chiarire" (Grande Fratello 2018) : Filippo Contri, "I cani si educano a calci": Barbara d'Urso ha sottolineato come vadano presi dei provvedimenti già stasera di fronte a una situazione non tollerabile. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:18:00 GMT)

Striscia la notizia vs Grande Fratello/ Video - cocaina-gate nella casa? Droga - Barbara D'Urso svicolerà? : Striscia la notizia vs Grande Fratello, cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:05:00 GMT)

Fabiana Britto - nuova concorrente del Grande Fratello 2018/ Chi è la modella? L'annuncio di Barbara d'Urso : Fabiana Britto, modella e showgirl di origini brasiliane, questa sera potrebbe varcare la porta rossa e diventare, a tutti gli effetti, la nuova concorrente del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:40:00 GMT)

Grande Fratello - Nina Moric stasera in studio per un chiarimento. Barbara D'Urso : «È arrabbiatissima» : E la bomba è stata lanciata. Barbara D'Urso , durante la diretta di Pomeriggio 5, ha annunciato una delle sorprese previste per stasera al Grande Fratello: ' Nina Moric entrarerà in studio'. 'Ho visto ...

Domenica Live - Maurizio Costanzo massacra Barbara D'Urso : guardate quei numeri - ecco la prova : Una idea come un' altra: e se i programmi televisivi potessero essere considerati come la carnagione dell' uomo, ecco che Domenica In sarebbe decisamente 'pallida' e Domenica Live esageratamente '...

Grande Fratello - Barbara D'Urso annuncia : «Stasera entrerà una donna per parlare con Matteo e Alessia» : L'indiscrezione è stata lanciata. Barbara D'Urso , durante la diretta di Pomeriggio 5 , ha annunciato una sorpresa nella puntata di stasera del Grande Fratello . Paola Di Benedetto dopo la rottura con ...

Barbara Palombelli - la clamorosa umiliazione della d'Urso : 'Al Grande Fratello lei è...' : Barbara Palombelli rivela a Sorrisi i dettagli del suo rifiuto del Grande Fratello. Mediaset voleva lei. 'Me lo avevano proposto ma ho rinunciato', dice a Sorrisi , 'perché non avrei avuto tempo di ...

Barbara D'Urso 'sburgiardata' da Selvaggia Lucarelli? Pesanti frecciatine tra le due : Sembra essere guerra aperta sui social tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli . La prima ringrazia i telespettatori per il successo di Domenica Live , la seconda rilancia i dati sugli ascolti di ...

Selvaggia Lucarelli vs Barbara d'Urso/ “Meno parla di me e più mi fa un favore” - la risposta della blogger : Selvaggia Lucarelli vs Barbara d'Urso, continua lo scontro mediatico tra la blogger e la conduttrice del Grande Fratello: le ultime dichiarazioni sulle ospitate in tv.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:05:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli vs Barbara D'Urso - è guerra : 'Le mie ospitate erano state già concordate' : È guerra tra prime donne in tv, Barbara D'Urso durante Domenica Live ha lanciato una frecciatina a Selvaggia Lucarelli dopo la maglietta indossata a Ballando con le Stelle e l'intervista a Domenica In.

Selvaggia Lucarelli - Barbara D'Urso - è guerra : «Le mie ospitate erano state già concordate» : E' guerra tra prime donne in tv, Barbara D'Urso durante Domenica Live ha lanciato una frecciatina a S elvaggia Lucarelli dopo la maglietta indossata a Ballando con le Stelle e l'intervista a Domenica ...