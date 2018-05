Georgette Polizzi parla della malattia che l’ha colpita

people24.myblog

: Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla: ecco le sue prime parole - blogtivvu : Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla: ecco le sue prime parole - piobulgaro : Georgette Polizzi, rivelazione shock: 'Ho la sclerosi multipla' - LetiziaGeromin : Ho guardato il video di Georgette Polizzi e cose così, ti fanno capire quanto sei fortunata -

(Di martedì 22 maggio 2018) A distanza di tempocon un video su “Instagram” racconta per la prima volta pubblicamente cosa lʼha costretta su una sedia a rotelle:”Ciò che conta non è la diagnosi, ma la voglia di trasmettere a chi soffre di questabastarda, che se chi ne è affetto è più bastardo di lei può vincere !!hato per la prima volta pubblicamente, in un video sui social,che l’ha, la sclerosi multipla, e costretta sulla sedia a rotelle: “Tutto è nato all’improvviso… La cosa triste è che sono entrata in ospedale camminando e dopo qualche ora ero completamente paralizzata”…Un video cheha voluto condividere non per piangersi addosso o cercare visibilità, bensì per mostrare tutta la carica e il coraggio, che bisogna avere per superare le grandi e dolorose sfide che la vita pone davanti. Un ...