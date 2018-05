Gentiloni | ' L' Italia è affidabile per Ue e Nato'

Il caso Italia preoccupa l'Europa. Macron : 'Vedo forze paradossali'. Gentiloni : 'Evitare uscita di strada' : La situazione politica Italiana tiene banco anche all'eurovertice di Sofia. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis: 'Il governo che verrà rispetti i vincoli di bilancio'. E sulla Tav la ...

Gentiloni : "Italia credibile in Ue. Non buttare tutto all'aria" : Il primo trimestre l'economia italiana è cresciuta esattamente come quella tedesca. Abbiamo fatto vedere una capacità di gestire i flussi migratori, con l'80% in meno', ricorda Gentiloni, secondo cui ...

Gentiloni - danni a Italia no Ueburocrati : ANSA, - SOFIA, 17 MAG - "Abbiamo dimostrato con i fatti che rispettando le regole europee si può concorrere a modificarle. Se si andasse fuori strada a essere danneggiati non sarebbero gli ...

Paolo Gentiloni avverte M5S e Lega : "L'Italia non butti all'aria la credibilità recuperata in Europa - no a politiche in deficit" : Paolo Gentiloni avverte M5S e Lega: l'Italia non può "buttare all'aria" quella "credibilità" che è riuscita a "recuperare" in Europa. Il monito del premier uscente arriva da Sofia, dove è in corso il vertice dell'Unione europea sui Balcani occidentali e a chi (il riferimento implicito è a Salvini e Di Maio) vuole andare "fuori strada" dice: "Abbiamo dimostrato con i fatti che rispettando le regole europee si ...

Gentiloni : Italia ha recuperato credibilità in Ue - non va sprecata : "L'Italia ha recuperato credibilità e solidità: credo che sia un dato unanime, riconosciuto nell'Unione. Ci ritroviamo con un'economia più solida. Siamo considerati un partner credibile". Così il premier Paolo Gentiloni, a Sofia per il vertice dei leader dell'Ue, riferendosi al dibattito sul ruolo e la posizione dell'Italia ...

Gentiloni : "Italia preoccupa leader Ue" : Ci sono "preoccupazioni" tra i leader Ue riuniti a Sofia sull'Italia . Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni , parlando dalla capitale bulgara e spiegando: "Non c'è preoccupazione per il colore ...

Governo - Gentiloni 'Con proposte velleitarie e stravaganti l Italia rischia di finire nel burrone' : ROMA - 'Cercherò di rassicurare l'Europa, ma quando sento proposte velleitarie e stravaganti rischia di essere difficile rassicurare', lo ha detto il premier uscente Paolo Gentiloni, intervistato dal ...

Gentiloni : convinto che gli italiani non vogliano deragliare da Ue : Chi volesse portare l'Italia altrove dovrebbe fare i conti non con una bagarre politica, ma con la nostra storia e la nostra identità", aggiunge.

Gentiloni : gli italiani non vogliono deragliare dalle Ue. Populisti pericolosi : ... al risanamento dei conti, alla riduzione del debito; di apparire di nuovo - dopo una robusta e faticosa cura ricostituente - fragile davanti ai mercati; se mettesse in dubbio una politica migratoria ...

Gentiloni : Italia non deragli da Ue : 19.02 L'Europa sta vivendo "un momento di incertezza" e "facciamo fatica a tradurre le ambizioni in passi avanti concreti". Così il premier Gentiloni, chiudendo i lavori di "The State of the Union". Poi un monito: "Sono convinto che la stragrande maggioranza degli Italiani non voglia deragliare dall'impegno europeo, confido che questa rotta continui nella navigazione dell'imminente nuovo governo". E' "una rotta obbligata", chi vuole portare ...

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5S e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

Ue - Gentiloni : Italia non gaudente sprecona - ha fatto le riforme : Firenze, 11 mag. , askanews, 'Non ci dimentichiamo il fatto che in Ue di fronte al rischio economico i Paesi in difficoltà economica sono stati dipinti come gaudenti spreconi' ma è proprio in questi ...