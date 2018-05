Gdf sequestra coca per 7 mln | un arresto

Padova : Gdf sequestra oltre 180mila giocattoli pericolosi per 600mila euro : Padova, 18 mag. (AdnKronos) – Con l’approssimarsi della stagione estiva, nell’ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, le Fiamme Gialle patavine stanno intensificando i controlli a tutela del mercato dei beni e dei servizi, confermando la costante azione di prevenzione e repressione ...

Padova : Gdf sequestra oltre 180mila giocattoli pericolosi per 600mila euro (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova ai fini della prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro. L’attività ha permesso, inoltre, di avviare ulteriori accertamenti a carico di altri operatori che hanno avuto un ruolo nella filiera commerciale dei prodotti pericolosi. Gli interventi nello specifico settore della tutela ...

'Ndrangheta - Gdf sequestra a Reggio Calabria la 'Casa Famiglia Ciccilla' : Reggio Calabria - Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio ...

La Gdf arresta corriere droga e sequestra 2 chili di eroina : Pescara - Nell’ambito di una più vasta intensificazione da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara dei servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati sugli stupefacenti, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria fermavano per un controllo uno straniero che si aggirava a piedi per le strade del centro cittadino di Pescara, risultato poi essere il cittadino albanese G. E. di 30 anni. La verifica ...

Gdf Viggiano : sequestrati oltre 22.000 articoli potenzialmente pericolosi : L'azione svolta si inquadra nelle attività che le Fiamme Gialle svolgono a tutela dell'economia legale e del consumatore, il quale, allettato da prezzi concorrenziali, può essere orientato all'...

Gaggiolo : Gdf sequestra 50 chili marijuana e 5 litri olio canapa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Varese : Gdf sequestra 50 chili marijuana e 5 litri olio canapa : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Gaggiolo (Varese) hanno sequestrato 50,4 chili di marijuana e circa 5 litri di olio di canapa, nonché macchinari agricoli nuovi ancora imballati del valore di oltre 10.000 euro. A tentare di introdurre illegalmente

Pasqua - Lotterie abusive - la Gdf sequestra premi e sanziona esercenti : L'Aquila - Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta in occasione delle imminenti festività Pasquali dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila, sono stati avviati accurati controlli volti ad accertare il possibile svolgimento di operazioni a premio e Lotterie da parte di esercenti non autorizzati. In tale ambito i Finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di ...

Colla pericolosa - Gdf sequestra 350mila confezioni in tutta Italia : La guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 350mila confezioni di Colla potenzialmente pericolosa per un valore di circa 2 milioni di euro, stoccata in depositi in tutta Italia. Nove gli ...