Gaza | chi sostiene Israele | e chi no

Gaza - Paesi islamici chiedono forza protezione internazionale : Gaza, Paesi islamici chiedono forza protezione internazionale Gaza, Paesi islamici chiedono forza protezione internazionale Continua a leggere L'articolo Gaza, Paesi islamici chiedono forza protezione internazionale proviene da NewsGo.

Gaza - ok Onu a Commissione inchiesta : 19.54 Il Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite ha autorizzato una Commissione d'inchiesta sugli scontri al confine tra Israele e Gaza e sulle presunte violazioni dei diritti umani nella Striscia, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. La risoluzione è stata approvata con 29 voti a favore, 2 contrari (Usa e Australia) e 14 astensioni. Decisione immediatamente respinta da Israele.Il Consiglio per i Diritti umani "ancora una volta ...

Schiaffo Onu a Israele : commissione d'inchiesta su Gaza. Mentre Erdogan arringa le folle : L'Onu "inchiesta" Israele. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha votato a maggioranza una risoluzione in cui si chiede la istituzione di una commissione internazionale indipendente che indaghi sulle violenze a Gaza. La risoluzione è stata adottata con 29 voti a favore, 2 contrari e 14 astensioni. I due voti contrari sono di Stati Uniti e Australia. Tra i 14 astenuti, Regno Unito, Germania, Ungheria, Mentre, per restare ...

Gaza : l'Onu dà via libera alla commissione d'inchiesta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Massacro Gaza - Israele nel mirino Onu/ Raid su Hamas - Lega Araba e Turchia : “Netanyahu giudicato da Corte Aja” : Medio Oriente, a Gaza nuovi Raid di Israele contro Hamas: "usano i bambini come armi, non credete agli ipocriti nel mondo", attacca Gerusalemme. Scontri sulla Striscia con i palestinesi(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 19:00:00 GMT)

Gaza : ministro Israele a concittadini - non visitate Turchia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Strage Gaza - Erdogan : 'L'Onu è finita - il mondo rischia il caos' : Se continuerà a esserci silenzio sul bullismo di Israele, il mondo sarà trascinato nel caos". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando mercoledì sera ad Ankara. "Non ...

Strage Gaza - Erdogan : "L'Onu è finita - il mondo rischia il caos" : Il leader turco: "Non permetteremo che Gerusalemme sia usurpata da Israele. Sosterremo la lotta dei nostri fratelli palestinesi"

Strage Gaza - Erdogan : “L’Onu è finita - il mondo rischia il caos” : Strage Gaza, Erdogan: “L’Onu è finita, il mondo rischia il caos” Strage Gaza, Erdogan: “L’Onu è finita, il mondo rischia il caos” Continua a leggere L'articolo Strage Gaza, Erdogan: “L’Onu è finita, il mondo rischia il caos” proviene da NewsGo.

Il rischio di chi si fa confondere dai sentimenti su Gaza e Israele : Il senso politico del tiepido appello firmato da persone stimabili come Anna Foa e Wlodek Goldkorn, fra gli altri, è purtroppo nudo e crudo: né con Netanyahu né con Hamas. Le motivazioni, trattandosi di persone che non hanno venduto il cervello all’ammasso dell’odio per il “colonialismo” o “l’aparth

Voci da Gaza : “Un cecchino ha giustiziato mio figlio 14enne - ma che colpa aveva?” : Voci da Gaza: “Un cecchino ha giustiziato mio figlio 14enne, ma che colpa aveva?” Reham, una ragazzina di 14 anni, nei suoi incubi vede il padre morire. Due genitori si interrogano quale colpa avesse il figlio per meritare di essere ucciso da un cecchino. Mentre Sima, una bimba di 2 anni e mezzo, chiede perché […] L'articolo Voci da Gaza: “Un cecchino ha giustiziato mio figlio 14enne, ma che colpa aveva?” proviene da NewsGo.

Voci da Gaza : “Un cecchino ha giustiziato mio figlio 14enne - ma che colpa aveva?” : Reham, una ragazzina di 14 anni, nei suoi incubi vede il padre morire. Due genitori si interrogano quale colpa avesse il figlio per meritare di essere ucciso da un cecchino. Mentre Sima, una bimba di 2 anni e mezzo, chiede perché il papà, uscito a lavorare nei campi, non torni più a casa. Sono le testimonianze dei parenti dei palestinesi uccisi o feriti durante le proteste a Gaza. Dal 30 marzo, l’esercito israeliano ha ucciso 100 civili che ...

Gaza - alta tensione fra Israele e Turchia. Collasso sanitario nella Striscia : Adesso però le relazioni sono tornate ai minimi: l'evoluzione della guerra in Siria ha spinto Ankara a riavvicinarsi a Mosca, e ora Erdogan sembra deciso a prendere la testa del mondo musulmano per ...

Gaza seppellisce i suoi 60 morti. La Turchia espelle l’ambasciatore israeliano. L’Aia : misure adeguate : Scontro diplomatico dopo la guerriglia di Gaza: gli Usa bloccano un’indagine indipendente dell’Onu sulla strage nella Striscia, tra le vittime una bimba di 8 mesi