FT | Giuseppe Conte | un principiante della politica Cottarelli | proposte M5S-Lega

Scelta M5S-Lega per Giuseppe Conte - FT : proposto come premier un principiante della politica : Per il Financial Times il M5S e la Lega hanno proposto come premier un principiante della politica. Il quotidiano britannico definisce così la Scelta del nome del premier nell'articolo "political novice Giuseppe Conte proposed as Italy's Pm".

Giuseppe Conte e il caso Stamina : Il presidente del Consiglio indicato da Lega e M5S fu l'avvocato della famiglia di Sofia, la bambina diventata simbolo del trattamento senza alcuna prova scientifica, e che lui difese The post Giuseppe Conte e il caso Stamina appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte - chi è candidato premier Governo M5s-Lega/ Primo scandalo : dichiara studi Usa - ma NY smentisce : Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come Primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia, il Primo mini-scandalo sul curriculum con studi Usa(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:13:00 GMT)

Sospetti sul cv di Giuseppe Conte : “Studi alla Nyu”. Ma l’università smentisce : “Mai stato qui” : Nel suo curriculum pubblico, il candidato premier indicato da M5S e Lega, Giuseppe Conte, dichiara di aver perfezionato i propri studi alla New York University. L'università, contattata dal corrispondente del New York Times Jason Horowitz, ha smentito queste informazioni dichiarando che non vi è traccia di Conte negli archivi dell'ateneno.Continua a leggere

Giuseppe Conte - Nyt : “Nel curriculum studi alla New York University. Ma all’Ateneo non risulta” : Nel suo curriculum ufficiale ha scritto di aver soggiornato, “ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi, dal 2008 al 2012″. Ma secondo il New York Times quella voce nelle esperienze passate di Giuseppe Conte all’universita americana non risulta. Spunta un piccolo caso sul curriculum del professore che Luigi Di Maio ha indicato a Sergio Mattarella ...

Politica interna : chi è Giuseppe Conte - il probabile candidato premier 5S-Lega : Il MoVimento 5 Stelle e la Lega, dopo aver trovato un punto d’incontro sul contratto di governo, sembrano aver deciso il nome del nuovo candidato premier che verrà presentato al Quirinale dove, una volta confermato l’incarico da parte del Presidente della Repubblica, presterà giuramento secondo quanto stabilito dall’art.93 della nostra costituzione. Il candidato porta il nome di Giuseppe Conte, che faceva già parte di uno dei ministri che Di ...

Giuseppe Conte... chi? : Il novizio della politica Giuseppe Conte proposto come premier dell'Italia Londra, 22 mag - (Agenzia Nova) - In Italia l'anti-sistema Movimento 5 stelle e la Lega di estrema destra hanno proposto il nome del professore di diritto Giuseppe Conte alla carica di nuovo primo ministro per guidare il lo

Circolo Villa Nazareth. Giuseppe Conte si è formato nel "Tempio" del cattolicesimo democratico : Da studente universitario, Giuseppe Conte ha frequentato Villa Nazareth. Un dettaglio non irrilevante per capire la personalità del premier indicato da M5S e Lega, visto che quel luogo è noto come il tempo del cattolicesimo democratico: negli anni, come docenti o come ospiti, di lì sono passati Sergio Mattarella, Aldo Moro, Romano Prodi, Oscar Luigi Scalfaro, e vi hanno fatto visita Pontefici come Giovanni Paolo II e ...

Sergio Mattarella - l'irritazione e lo stop : 'Giuseppe Conte è troppo debole' : E' irritato, 'non è convinto', molto dubbioso il presidente della Repubblica. Per questo si è preso una 'pausa di riflessione' dopo che Matteo Salvini e Luigi Di Maio gli hanno comunicato di aver ...

Giuseppe Conte - il diktat alla segretaria : 'Tieni d'occhio i miei ragazzi' : Riservato e silenziosissimo, come ovvio, per ora il premier ipotetico del governo Lega-M5s, Giuseppe Conte , non ha parlato. Ma su Il Giorno ecco alcune sue parole, pronunciate nella mattinata di ...