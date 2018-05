Franco Bechis avverte Matteo Salvini | cosa pensano davvero i grillini sull' immigrazione

Le opinioni di Claudio Cerasa e Franco Bechis : L'analisi della situazione politica e delle sue immediate prospettive dalle voci del direttore de 'Il Foglio' e di quello del 'Corriere dell'Umbria' -

Franco Bechis : 'Pd senza leadership - Martina è un tampone e Matteo Renzi...' : ' Maurizio Martina è un tampone '. Franco Bechis , ospite di Coffee Break, su La7, analizza il problema della leadership all'interno del Partito democratico. 'Al momento non ce l'ha. Normalmente nel Pd ...

Franco Bechis : Di Maio o Fico non cambia - coi 5 Stelle avremo un governo di tecnici come Monti : Poco dopo le elezioni politiche del 2013 incontrai in un vicolo vicino a Montecitorio un gruppo di neo eletti del Movimento 5 Stelle che erano alle prese con le prime riunioni delle commissioni ...