Francavilla | lancia la figlia di 10 anni e si suicida Mistero sulla bambina | precipitata

Francavilla al Mare : lancia figlia dal ponte e si suicida : 20.57 - Secondo quanto riferisce l'Ansa è morto il 49enne gettatosi dal viadotto sull'A14 dopo che avrebbe lanciato dallo stesso ponte la figlia della convivente, morta all'istante. Inutili i tentativi dei mediatori di far desistere l'uomo dal suo intento: dopo aver chiesto scusa e intimato ai vigili del fuoco di non aprire il telone gonfiabile si è lanciato nel vuoto.20.30 - Dopo oltre sei ore di trattative il padre che oggi avrebbe lanciato ...