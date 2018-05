Francavilla | il negoziatore | «Filippone non vedeva vie d’uscita | l’epilogo era già

vanityfair

: Tragedia viadotto, poliziotti hanno visto Ludovica volare giù: è stato fatto tutto il possibile? - PrimaDaNoi : Tragedia viadotto, poliziotti hanno visto Ludovica volare giù: è stato fatto tutto il possibile? - genovesergio76 : La tragedia di Francavilla, parla il negoziatore. «Filippone diceva: ‘Ho fatto gesti orrendi, devo farla finita’» - fabioingoio1 : La tragedia di Francavilla, parla il negoziatore. «Filippone diceva: ‘Ho fatto gesti orrendi, devo farla finita’» -

(Di martedì 22 maggio 2018) «Diceva che aveva compiuto dei gesti orrendi senza capirne la ragione. Continuava a guardare di sotto e a scusarsi. Diceva di non capire nel modo più assoluto i motivi per i quali aveva compiuto queste cose tremende. Cose per le quali, comunque, ripeteva, non c’era altra possibilità che farla finita». Massimo Di Giannantonio, ordinario di Psichiatria all’Università degli studi D’Annunzio di Chieti, è l’uomo che per ore ha negoziato con Fausto, che domenica 20 maggio ha lanciato la figlia da un viadotto dell’autostrada a, in Abruzzo, e poi si è suicidato. Non è riuscito a farlo desistere, ma ha passato ore con lui e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ricostruito quanto accaduto. «Ci ha detto che era un uomo felice, che nella sua vita tutto era a posto, tutto era corretto, ma che quindici mesi prima erano intervenuti degli avvenimenti che l’avevano ...