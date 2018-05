optimaitalia

: #Fortnite pronto all'esordio negli eSports, stanziato ricco montepremi - OptiMagazine : #Fortnite pronto all'esordio negli eSports, stanziato ricco montepremi - GamesnoteIT : Fortnite per Nintendo Switch è pronto -

(Di martedì 22 maggio 2018) Sempre pronti a sfornare novità in rapida sequenza gli sviluppatori di, che come abili panettieri continuano a lavorare ad ogni ora del giorno e della notte per garantire alla propria folta community alimenti videoludici di qualità con cui nutrirsi. Un impegno che ovviamente nel corso dei mesi ha portato i suoi frutti e che, complice la formula gratuita con cui il gioco è stato diffuso, ha permesso di attingere a un bacino di utenza assolutamente vasto. Il compenso è poi arrivato gradualmente attraverso le microtransazioni, che hanno foraggiato cospicuamente il lavoro dei ragazzi di Epic Games.Un lavoro che a breve potrebbe diventare ancor più elevato, viste le velleità didi lanciarsi nel mondo degli, gli sport digitali competitivi, con unche si preannuncia fin da ora interessante: sembrerebbe infatti che la cifra pronta a essere messa in palio ...