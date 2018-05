Forte maltempo in Sri Lanka | 5 morti e 7 dispersi

Allerta Meteo - Forte maltempo fino a Mercoledì : violenti temporali da Nord a Sud - attenzione a grandine e tornado : 1/12 ...

FRECCE TRICOLORI SUL LAGO MAGGIORE A VERBANIA/ Video - Forte maltempo : show rinviato di un’ora (20 maggio) : FRECCE TRICOLORI sul LAGO MAGGIORE, oggi 20 maggio 2018 a VERBANIA. Come e quando vederle: le esibizioni in diretta tv, ma solo in alcune regioni. Le ultime notizie sulla manifestazione(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:03:00 GMT)

Previsioni Meteo - altro che estate : verso fine Maggio con Forte maltempo in tutt’Italia - tendenza all’instabilità : 1/15 ...

Forte maltempo in India : almeno 84 morti : Sono almeno 84 le vittime dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sugli stati Indiani dell’Uttar Pradesh, del Bengala Occidentale, dell’Andhra Pradesh, e del Telangana. Violente piogge e forti venti, con raffiche a oltre 100 km/h, hanno sferzato anche Nuova Delhi. In Uttar Pradesh, in particolare, hanno perso la vita 52 persone e altre 131 sono rimaste ferite. Nell’aeroporto internazionale di Nuova Delhi, in poche ore ...

Festa della Mamma - Forte maltempo in arrivo : allerta meteo della protezione civile per tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già attiva sul nord-ovest, che nelle prossime ore si estenderà anche al resto del settentrione e a parte del centro Italia dove porterà fenomeni temporaleschi, più frequenti e intensi su Lombardia, Veneto e Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Piemonte - Forte maltempo con grandine e neve su tutta la Regione : Forti temporali, con grandine e vento forte, in molte aree del Piemonte: resta per almeno 36 ore dalla Valsesia alle valli cuneesi e in tutte le pianure. Il piu’ colpito, finora, e’ stato il Pinerolese: allagamenti a Bibiana, al confine con la provincia di Cuneo. In quella zona della Regione la rete Arpa ha registrato nelle ultime 24 ore 78 millimetri di pioggia a Luserna S.Giovanni (Torino), 75 a S.Martino Chisone (Torino). In ...

Previsioni Meteo - la tempesta che arriva dall’Atlantico : Lunedì 14 e Martedì 15 Forte maltempo - freddo e neve! : 1/26 ...

Allerta Meteo - weekend della Festa della Mamma con Forte maltempo tra l’instabilità temporalesca di Sabato e la perturbazione atlantica di Domenica : 1/28 ...

Forte maltempo - crolla diga in Kenya : il bilancio delle vittime sale a 32 : È salito ad almeno almeno 32 morti il bilancio delle vittime del crollo di una diga in Kenya: il cedimento sarebbe stato provocato dalle piogge torrenziali che hanno colpito la zona dopo una lunga siccità. L’acqua ha travolto alcune delle vittime spazzandole via mentre dormivano nelle loro case. “Le squadre di ricerca e soccorso sono al lavoro, abbiamo recuperato 32 corpi ma ci sono molti dispersi“, ha spiegato un portavoce ...

Allerta Meteo - Forte maltempo anche Venerdì 4 Maggio in tutt’Italia : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti della depressione già attiva sulla nostra penisola, che continuerà a determinare una fase di maltempo ancora fino alla giornata di domani, con precipitazioni più frequenti sul nord-ovest, sulle zone appenniniche settentrionali e localmente sulle regioni del centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo flagella l’Italia : Forte maltempo in atto - continuerà anche domani [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Maltempo Sardegna : Forte vento di maestrale - picchi di 65 km/h nel Cagliaritano : Dopo temporali, allagamenti, frane ed evacuazioni, la Sardegna è ora bersaglio delle forti raffiche di maestrale: sono stati registrati picchi di 65 km/h nel Cagliaritano, 35 km/h a Capo Caccia e 20 km/h ad Alghero. Si segnalano disagi nei collegamenti marittimi con le isole minori: sono stati infatti sospesi i traghetti per Carloforte. Il vento dovrebbe attenuarsi in serata, quando sono previste nuove piogge. Atteso un lieve innalzamento delle ...

Maltempo Sardegna - vento Forte : interrotti i collegamenti con CarloForte : Oltre al forte Maltempo degli scorsi due giorni, ora è il vento di maestrale a creare disagi in Sardegna: i collegamenti con Carloforte sono stati interrotti a causa delle forti raffiche, e riprenderanno da Portoscuso a fine della mattinata. Circa una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari per i disagi causati dal Maltempo: i pompieri stanno intervenendo per alberi, rami, cornicioni o pali ...

Maltempo Messina : danni per il Forte vento [FOTO] : 1/17 ...