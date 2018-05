Follow the money | il magistrato Ayala racconta il metodo falcone La clip del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) La storia di un uomo, il giudice Giovanni, che con le sue idee ha rivoluzionato la lotta alla mafia. Ideatore di un vero e proprio “”, che per la prima volta ha considerato Cosa nostra come un fenomeno globale, da indagare in modo organizzato e con particolare attenzione ai flussi di denaro. Parte da qui il documentario “the– Giuseppeil”, in onda su Sky TG24 HD il 22 maggio 2018 alle 21.30 e disponibile su Sky On Demand. Prodotto da Darallouche Film, da un’idea di Giuseppe, Claudio Corbino e Stefano Pistolini e per la regia di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci, il documentarioun periodo epocale della nostra storia, che va dagli inizi degli anni Ottanta fino alle stragi di Capaci e Via D’Amelio, attraverso la viva voce di uno dei protagonisti assoluti di quel momento: Giuseppe, il...